Çocuk Cerrahisi Uzmanı Çil: "Sünnet mutlaka uzman doktorlar tarafından yapılmalı" - Son Dakika

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Çil: "Sünnet mutlaka uzman doktorlar tarafından yapılmalı"

24.04.2021 11:51

- Çocuk Cerrahisi Uzmanı Çil: "Sünnet mutlaka uzman doktorlar tarafından yapılmalı" Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr.

- Çocuk Cerrahisi Uzmanı Çil: "Sünnet mutlaka uzman doktorlar tarafından yapılmalı"

SAMSUN - Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Asudan Tuğçe Çil, uzman doktorlar tarafından sünnet edilmemiş çocuklarda ileriki yaşlarda ağrı, yara ve kaşıntı gibi birçok farklı olumsuz durumun oluşabileceğini belirterek, "Sünnet mutlaka işinin uzmanı doktorlar tarafından yapılmalı" uyarısında bulundu.

Medicana International Samsun Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Asudan Tuğçe Çil, sünnet konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle sünnetin bir uzman doktor tarafından yapılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Tuğçe Çil, "Sünnet mutlaka işinin uzmanı doktorları tarafından yapılması gerekiyor. Herhangi bir poliklinikte bir tıp doktoru olmadan sünnet edilmiş komplikasyonlar görüyorum. Bu komplikasyonlar; sünnet derisi fazlalığı veya azlığı olabilir. Sünnet derisi fazla kesilmesi, fazla alınması olabilir. Sünnet derisi fazla alındığında çocuklar ileriki yaşlarda da ereksiyon olduğu zaman ağrıları oluyor. Sünnet derisi fazla alındığı zaman bu sefer deri katlantısının arasında sürekli pişik oluyor, kaşıntı ve rahatsızlık hissi oluyor. Bunun dışında bazen yara iyileşme bozuklukları olabiliyor. Tıp doktoru tarafından sünnet olmayan bir hastamda yara yoğunluğu oluşmuş. Fakat sünnetçi bununla ilgili deneyimimi olmadığı için onu tekrar almış halbuki dokunulmaması, farklı bir tedavi planlanması gerekiyordu" dedi.

Erken yaşta sünnet yapılmasının önemine dikkat çeken Dr. Tuğçe Çil, "Sünnetin yaş aralığı olarak tabir ettiğimiz dönem 2-5 yaşın dışındaki dönemdir. Çünkü 2-5 yaş çocukların cinsel kimliğini tanıdığı, fallik faz dediğimiz aralık ya iki yaştan önce ya da beş yaştan sonra ailelere sünnet yapmasını öneriyoruz. Şahsi fikrim iki yaştan öncedir. Çocuk ne kadar küçükse iyileşme hızı o kadar fazladır. Kullandığımız ilaç daha az oluyor, anestezi ilaçları daha az oluyor hem çocuğumun kendisi daha hızlı atlatmış oluyor hem aileye zahmeti daha az oluyor" diye konuştu.

"Hem hastamızı hem kendimizi güvenli alanda tutuyoruz"

Pandemi sürecinde sünnet cerrahisi ilgili de açıklamalarda bulunan Dr. Çil, "Pandemi ilk pikini yaptığında bütün acil olmayan vakalarımız durdurulmuştu ama şimdi pandemiyle baş etmeyi öğrendik. Kendimiz ve hastamızı nasıl koruyacağımızı biliyoruz. Maske, sosyal mesafe kurallarına uymanın dışında ameliyathanede çalışan tüm birincil ve yardımcı sağlık personeli belirli aralıklarla taranıyor. Genel anestezi alacak bütün çocukların anestezi cihazına bağlanacağı için onlarda da PCR testlerini kontrol ediyoruz. Ameliyat öncesinde dolayısıyla hem hastamızı hem kendimizi güvenli alanda tutuyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Çil: Sünnet mutlaka uzman doktorlar tarafından yapılmalı
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Çil: Sünnet mutlaka uzman doktorlar tarafından yapılmalı
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Çil: Sünnet mutlaka uzman doktorlar tarafından yapılmalı
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Çil: Sünnet mutlaka uzman doktorlar tarafından yapılmalı

Pandemi, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Çocuk Cerrahisi Uzmanı Çil: 'Sünnet mutlaka uzman doktorlar tarafından yapılmalı' - Son Dakika


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