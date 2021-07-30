Çocuk cesedi diye gittiler, beze sarılı köpek çıktı - Son Dakika

Aksaray'da bir köy mezarlığı içerisinde çocuk cesedi olduğu ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçerken, savcı koordinesinde yapılan incelemelerde bebek cesedi değil beze sarılı köpek olduğu ortaya çıktı.

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Çukuryurt köyü eski mezarlıkta meydana geldi. Köyün eski mezarlığında bir yakınını ziyarete gelen vatandaş, mezarlığın güney cephesinde topraktan çıkan bir bez parçası fark etti. Vatandaş, biraz kazdığında beze sarılı küçük bir ceset olduğunu fark edince durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak durumu Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde toprak yığını kazılarak bez mezar dışına çıkarıldı. Açılan bezin içinden yavru bir köpek leşi çıktı. - AKSARAY