Çocuk Çete üyeleri bu sefer polis amcadan kaçamadı - Son Dakika

Çocuk Çete üyeleri bu sefer polis amcadan kaçamadı

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yankesicilik, kapkaç, motosiklet hırsızlığı ve uyuşturucu madde taşıyıcılığı yapan yaş aralığı da 10 ila 17 arasında bulunan çocukları enseledi.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yankesicilik, kapkaç, motosiklet hırsızlığı ve uyuşturucu madde taşıyıcılığı yapan yaş aralığı da 10 ila 17 arasında bulunan çocukları enseledi.

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Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Hırsızlık polisi, yankesicilik, kapkaç, motosiklet hırsızlığı ve uyuşturucu madde taşıyıcılığı yapan çocuk çeteyi tespit etti. Bölgede gerçekleşen bu gibi olaylarda ihbarların artması üzerine polis harekete geçti. Yapılan araştırma ve incelemelerde yaşları 10 ila 17 arasında bulunan çocukların suç işledikleri belirlendi. Çevre sorgulamaları ve kamera çalışmalarında şüpheli çocukların suça sürüklendirildikleri tespit edildi. Polis, çete üyesi çocukların Batı Merkez Metro İstasyonu köprüsü altında olduğu bilgisini aldı. Burayı kontrol eden ekipler çocukları tespit etti, polisleri fark eden çocuklar kaçmaya başlayınca kovalamaca başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan çocukların üzerinde yapılan aramada 2.45 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Kimlikleri tespit edilen çocuklarından en küçüğünün 10 yaşında S.K. olduğu ve 1 adet motosiklet hırsızlığı, 1 adet konut dokunulmazlığı ihlali ve 1 adet taksirle yaralama suçlarından kaydı olduğu anlaşıldı. 14 yaşında olan S.Y. isimli çocuğun ise 19 adet motosiklet hırsızlığı, 8 adet oto hırsızlığı, 2 adet mala zarar verme, 9 adet bisiklet hırsızlığı, 2 adet yağma suçunun olduğu ortaya çıktı. Ö.Y. isimli 14 yaşındaki diğer üyenin suç kaydına bakıldığında ise, 1 adet suç uydurma, 2 adet açıktan hırsızlık, 2 adet bisiklet hırsızlığı, 1 adet iş yerinden hırsızlık suçlarının olduğu görüldü. Çete üyelerinden en büyüğü olan 17 yaşındaki K.C.'nin ise suç dosyasının diğerlerine göre bir hayli kabarık olduğu tespit edildi. Böylece K.C.'nın suç kaydında 8 adet motosiklet hırsızlığı, 5 adet otodan hırsızlık, 2 adet yağma, 1 adet kasten yaralama olduğu görüldü.

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Emniyet Müdürlüğü, Yenimahalle, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuk Çete üyeleri bu sefer polis amcadan kaçamadı - Son Dakika
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