Çocuk çorabından eroin çıktı
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ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan Halil A.'nın (23) 159 gram eroini çocuk çoraplarına gizlediği ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:44 Kaynak: DHA
ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan Halil A.'nın (23) 159 gram eroini çocuk çoraplarına gizlediği ortaya çıktı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda İlhami D. (41) İbrahim İ. (20) ve Halil A.'yı yakaladı. Halil A.'nın 159 gram eroini çocuk çorapları içine gizlediği belirlendi. Emniyete götürülen 3 şüpheli, sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.
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