Son Dakika Haberleri: Çocuk çorabından eroin çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Çocuk çorabından eroin çıktı

2 saat önce

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan Halil A.'nın (23) 159 gram eroini çocuk çoraplarına gizlediği ortaya çıktı.

Çocuk çorabından eroin çıktı, System.String[]
ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan Halil A.'nın (23) 159 gram eroini çocuk çoraplarına gizlediği ortaya çıktı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda İlhami D. (41) İbrahim İ. (20)  ve Halil A.'yı yakaladı. Halil A.'nın 159 gram eroini çocuk çorapları içine gizlediği belirlendi. Emniyete götürülen 3 şüpheli, sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
DAEŞ lideri Bağdadi'den yeni ses kaydı Trabzonspor'dan TFF'ye sert tepki: Operasyon çekiliyor Galatasaray'ın Club Brugge kadrosu açıklandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:56:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuk çorabından eroin çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]