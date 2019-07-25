Çocuk damadın vurulma anı kamerada
1 saat önce
Çocuk damadın vurulma anı kameradaANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kendi düğününde vurularak hayatını kaybeden çocuk damadının vurulma anı kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
Çocuk damadın vurulma anı kamerada
ANKARA - Ankara
'nın Sincan
ilçesinde kendi düğününde vurularak hayatını kaybeden çocuk damadının vurulma anı kameraya yansıdı.
Sincan'da 16 yaşındaki Hüseyin Furkan Koca düğününde çıkan 'yan bakma' kavgası sonrasında Muhammed G.'nin ateşlediği tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, Muhammed G. ise olay yerinden kaçtı. Damadın vurulma anları ise kameraya yansıdı.
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