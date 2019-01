Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet koruması altındaki çocukların milli ve manevi değere bağlı, toplumsal hayata aktif ve güçlü bireyler olarak katılmalarını amaçlayan, kapsamlı ilk Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programının (ÇODEP) başlayacağını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, devlet koruması altındaki çocukların psiko-sosyal, bilişsel ve duygusal yönden gelişimlerine destek olmak amacıyla yeni bir programa başlayacaklarını belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında başlanacak yeni programa ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk, bu çerçevede korunma ve bakım altında bulunan çocukları hayata her yönden güçlü bireyler olarak hazırlamayı ve zamanlarını nitelikli olarak yapılandırmayı amaçladıklarını kaydetti.



Programla çocukların geleceğe emin adımlarla yürümelerini hedeflediklerini aktaran Selçuk, bu çerçevede Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programını hayata geçirdiklerine değindi.



Bakan Selçuk, "Devlet koruması altındaki çocuklarımızın milli ve manevi değere bağlı, toplumsal hayata aktif ve güçlü bireyler olarak katılmalarını amaçlayan, kapsamlı ilk Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı başlıyor. Bu program, devlet koruması altındaki tüm çocuklarımızı kapsayan, devamlılığı olan yapılandırılmış ilk program olma özelliği taşıyor. ÇODEP ile korumamız altındaki her yaşta çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve kültürel yönden sağlıklı gelişim gösteren, yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve deneyimler ile donatılmış, milli ve manevi değerlerini bilen güçlü nesiller olarak yetiştirilmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Her Çocuk Özeldir"



"Her çocuk özeldir" yaklaşımı ile çocukların gelişiminin birebir izleneceğini, değerlendirileceğini ve buna göre çocukların ihtiyaçlarına uygun hizmetleri sunulacağını vurgulayan Selçuk, teknoloji ve özellikle internet kullanımının yaygınlaşmasıyla mahremiyet eğitiminin öneminin daha da artığını belirtti.



"Programda, çocuklarımıza mahremiyeti, merhameti, saygıyı, sevgiyi, yardımlaşma ve dayanışma gibi milli ve manevi değerleri daha etkin anlatmayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan Selçuk, programın çocukların sorumluluk alabilen, kendine güvenen, çevresindeki insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilen, toplumsal kurallara uygun davranan, değerlere saygılı bireyler olarak yetişmesine katkı sunacağını aktardı.



Proje, beş farklı yaş grubuna uygulanacak



Çocukların korunmasında, yetiştirilmesinde ve eğitiminde her daim özgün ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirdiklerine işaret eden Selçuk, programın, akademisyenler ile Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan uzmanlar tarafından dinamik ve interaktif olarak hazırlandığını, bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve aile çalışmaları şeklinde uygulanacağını vurguladı.



Bakan Selçuk, çocukların yaş gruplarına göre ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanan programda, 0-3 yaş, 4-6 yaş, 7-10 yaş, 11-14 yaş ve 15-18 yaş olmak üzere tüm çocukluk dönemlerini içeren beş farklı yaş grubuna göre içerikler düzenlendiğini bildirdi.



Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi ve Hayata Hazırlama

Programının temizlik, beslenme, insan ilişkileri, değerler, mahremiyet, sorumluluklar, doğru arkadaş seçimi, stres ile baş edebilme, para yönetimi, öfke kontrolü, "hayır" diyebilme, meslek seçimi gibi konuları içereceği bilgisini veren Selçuk, çocukları korumanın, bilim, teknoloji ve irfanla mücehhez bir şekilde üreten bir nesil yetiştirilmesini sağlamanın en önemli önceliklerinden olduğuna dikkati çekti.



"12 bin 675 çocuğumuz yararlanacak"



Devlet koruması altındaki çocukların bu program ile daha güçlü bireyler olarak yetişeceklerinin altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:



"ÇODEP Bakanlığımıza bağlı 1192 çocuk evi ve 111 çocuk evleri sitesindeki 0-18 yaş aralığındaki tüm çocuklarımızı kapsayacak. Uygulamanın hayata geçirilmesi ile 12 bin 675 çocuk programdan doğrudan yaralanacak.

Çocuklarımızı devletimizin emanetleri olarak görüp onlara hem anne hem baba olabilmeyi ve hayata hazırlamayı önemsiyoruz. Bu program ile personelimizin çocuklarımıza yönelik yaklaşımlarında da bir birliktelik sağlamış olacağız."



Pilot uygulaması 12 ilde yapılacak programın, yıl sonu itibarıyla tüm kuruluşlarda uygulanmasının hedeflendiği bildirildi.

