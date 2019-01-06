Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı başlıyor
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Devlet koruması altındaki çocuklarımızın milli ve manevi değere bağlı güçlü bireyler olarak katılmalarını amaçlayan, kapsamlı ilk Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı başlıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
, "Devlet koruması altındaki çocuklarımızın milli ve manevi değere bağlı güçlü bireyler olarak katılmalarını amaçlayan, kapsamlı ilk Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı başlıyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:15
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