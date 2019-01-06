Son Dakika Haberleri: Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı başlıyor

Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı başlıyor

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Devlet koruması altındaki çocuklarımızın milli ve manevi değere bağlı güçlü bireyler olarak katılmalarını amaçlayan, kapsamlı ilk Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı başlıyor.

Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı başlıyor, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Devlet koruması altındaki çocuklarımızın milli ve manevi değere bağlı güçlü bireyler olarak katılmalarını amaçlayan, kapsamlı ilk Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı başlıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:15 

Selçuk, Ekonomi
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