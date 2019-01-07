Son Dakika Haberleri: Çocuk Destek Merkezinde Cinsel İstismara 13 Yıl 4 Ay Hapis

Çocuk Destek Merkezinde Cinsel İstismara 13 Yıl 4 Ay Hapis

1 saat önce

KAYSERİ'de çocuk destek merkezinde kalan Afganistan uyruklu Mustafa Mohamadi (19), aynı merkezde kalan ve olay tarihinde 15 yaşında olan Y.E.U. adlı erkek çocuğa 'cinsel istismarda bulunmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çocuk Destek Merkezinde Cinsel İstismara 13 Yıl 4 Ay Hapis, System.String[]
KAYSERİ'de çocuk destek merkezinde kalan Afganistan uyruklu Mustafa Mohamadi (19), aynı merkezde kalan ve olay tarihinde 15 yaşında olan Y.E.U. adlı erkek çocuğa 'cinsel istismarda bulunmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 7 Eylül'de çocuk destek merkezinde meydana geldi. Afganistan uyruklu Mustafa Mohamadi, aynı merkezde kaldığı Y.E.U. adlı çocuğa banyo yaptığı sırada cinsel istismarda bulundu. Şikayet sonrası gözaltına alınan Mohamadi, tutuklandı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan yargılanan Mustafa Mohamadi, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, şikayetçi Y.E.U. da hazır bulundu. Pedagog eşliğinde ifade veren Y.E.U., banyo yaptığı sırada arkasından gelen sanığın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürerek şikayetçi olduğunu belirtti. Pedagog ise çocuğun sanık ile göz göze gelmekten kaçındığını, zeka geriliği olabileceğini, ifadelerine itibarın mahkemenin takdirinde olduğunu söyledi.

Tutuklu sanık Mustafa Mohamadi ise suçlamayı reddetti. Mahkeme heyeti, sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:02 Kaynak: DHA

Kayseri, Afganistan, Güncel
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