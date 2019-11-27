Son Dakika Haberleri: Çocuk doktorları, Emine Erdoğan'ı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Çocuk doktorları, Emine Erdoğan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Çocuk doktorları, Emine Erdoğan'ı ziyaret etti

6 saat önce

ULUSLARARASI Pediatri Kurumu'nun (IPA-International Pediatric Assocation) İstanbul'da gerçekleştirdiği ve mülteci çocukların konuşulduğu toplantının ardından 25 ülkeden çocuk doktorlarının bulunduğu IPA üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret etti.

Çocuk doktorları, Emine Erdoğan'ı ziyaret etti, System.String[]
ULUSLARARASI Pediatri Kurumu'nun (IPA-International Pediatric Assocation) İstanbul'da gerçekleştirdiği ve mülteci çocukların konuşulduğu toplantının ardından 25 ülkeden çocuk doktorlarının bulunduğu IPA üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret etti.

IPA yeni dönem başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu öncülüğünde gerçekleşen ziyarette üyeler, göçmenler ve Arakan gibi bölgelere yaptığı ziyaretlerin yanı sıra Müslüman çocukların durumlarını dünyaya duyuran kişi olarak hassasiyet gösterdiği için müteşekkir olduğunu belirtti.

IPA'nın Amerikalı Başkanı Prof. Dr. Errol Alden, IPA direktörü Kerem Hasanoğlu ve IPA yeni dönem başkanı Prof. Enver Hasanoğlu, IPA Asya, IPA Afrika, IPA Latin Amerika Çocuk Sağlığı Başkanları ile Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun katıldığı kabulde, Emine Erdoğan kurumu kutlarken, bölgesel çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve yerli aşının önemine dikkat çekti.


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı
İYİ Parti'den "Erken seçimden yana değiliz" açıklaması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un su sorunu yok İSKİ'den su fiyatlarıyla ilgili açıklama Açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:10:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuk doktorları, Emine Erdoğan'ı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]