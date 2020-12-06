Çocuk drone'dan korkup kaçtı - Son Dakika

Çocuk drone'dan korkup kaçtı
06.12.2020 18:25
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çocuğun gördüğü drone'dan korkup kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çocuğun gördüğü drone'dan korkup kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenice Mahallesinde amatör bir fotoğrafçı, drone ile bölgeyi havadan görüntülerken, bir çocuğu fark etti. Fotoğrafçı, çocuğu, daha yakından görüntülemeye çalıştı. Bu sırada üzerinde dolaşan drone'u gören çocuk korkup kaçmaya başladı. Çocuğun, arkasına dönüp bakarak kaçtığı anlar drone kamerası tarafından görüntülendi. - MERSİN
Son Dakika Antalyaspor Ankaragücü'nü yendi, Ersun Yanal'la ilk galibiyetini aldı Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti? Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Yem karma makinesinin içine düşen işçi feci şekilde can verdi Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı "Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, eşi ve iki çocuğunu öldürdü Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri?