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Çocuk-ebeveyn ilişkisi alarm veriyor - Son Dakika

Çocuk-ebeveyn ilişkisi alarm veriyor

23.12.2021 11:17
Çocuk-ebeveyn ilişkisi alarm veriyor

Areda Survey tarafından bin 100 ebeveyn ile yapılan 'Çocuklara Eşlik Etme Sanatı' araştırmasında çarpıcı sonuçlar çıktı.

Areda Survey tarafından bin 100 ebeveyn ile yapılan 'Çocuklara Eşlik Etme Sanatı' araştırmasında çarpıcı sonuçlar çıktı. Çocuklar ile geçirilen zamandan çocuk yetiştirirken en çok kimlerden etkilenildiğine kadar birçok başlığı kapsayan çalışma, doğru bilinen yanlışları ortaya çıkardı. Çocuklarla iletişimin alarm verdiğini söyleyen Çorbacıoğlu, bu nedenle araştırmanın çocuk-ebeveyn ilişkisinde önem arz ettiğini kaydetti.

Araştırma şirketi Areda Survey'in çocuk-ebeveyn ilişkisine yönelik yaptığı çalışmada, teknolojinin aile içi iletişimimizdeki etkisi, anne ve babaların çocuğun karakterine etkisi ve mükemmel ebeveynlik soruları CAWI yöntemiyle bin 100 kişiye yönlendirildi. Aile Danışmanı ve Yazar Hilal Çorbacıoğlu'nun sonuçlarını yorumladığı araştırmada Türkiye'nin çocuk yetiştirme algısı üzerine ilginç bulgular ortaya çıktı.

ÇOCUKLARLA GÜN İÇERİSİNDE 2 SAATTEN AZ İLGİLENİLİYOR

Ailelere çocuğunuzla günde kaç saat ilgileniyorsunuz sorusu yöneltildiğinde yüzde 41, 1 oranında iki saatten az çocuklarıyla ilgilendikleri belirtildi. Bu sonuçla ilgili olarak değerlendirme yapan Hilal Çorbacıoğlu, "Ailenin çocuğuyla zaman geçirmesi onu daha iyi tanıyıp analiz etmesini sağlar. Aynı zamanda çocuğunda aileyi değerlendirmesini, ailenizin kurallarını öğrenmesini ve buna uygun davranışlar geliştirerek ebeveynlerini model almasına vesile olur. Uzun zaman geçirmek değil, kaliteli ve iletişimi güçlü tutarak vakti değerlendirmek her zaman önceliğimiz olmalı" dedi.

TEKNOLOJİ AİLE İÇİ İLETİŞİMİ ETKİLİYOR

Araştırmada katılımcılara "Teknolojinin aile içi iletişiminizi etkileme düzeyi nedir?" diye sorulması üzerine; yüzde 51,6 etkiledi cevabını verirken, yüzde 27,4 ne etkiledi ne etkilemedi, dedi. Ailelerin yüzde 24,6'sı çocuklarıyla ilgilenirken dahi telefonun yanlarında olduğunu belirtti. Çorbacıoğlu "Çocukla geçirilen vakitte özellikle telefon kullanımımızı azaltmalı ve çocuğumuza odaklanmalıyız. Teknolojiden yararlanmalı ancak aile içinde kuracağımız güçlü iletişim bağını etkilemesine izin vermemeliyiz. Burada özellikle telefon ya da sosyal medya detoksu uygulamak birlikte geçireceğimiz vakti daha değerli kılmaya yardımcı olacaktır" tavsiyesinde bulundu.

BABALAR ÇOCUKLARA YETERLİ ZAMAN AYIRMIYOR

Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen evde çocukla en çok kim ilgileniyor sorusuna yüzde 77,3 oranında çocukla annenin ilgilendiği, yüzde 16, 0 babanın yüzde 6,7 dede-ninenin ilgilendiği ortaya çıktı. Çorbacıoğlu, "Evlerde hala çocukla ilgili sorumlulukların ağırlığı annenin üzerinde. Çocuklara Eşlik Etme Sanatı kitabımda da bahsettiğim gibi, biz çocuklarımızın hayatına eşlik ediyoruz. Anne ya da babanın burada üstlenmesi gereken roller eşit dağılmalı, bu çocuğun gelecekteki yaşamında kendi ailesini kurarken de ona rol model olacak" diye konuştu.

KATILIMCILARIN YÜZDE 61,4'Ü ÇOCUKLARININ MESLEĞİNİ SEÇMEK İSTİYOR

Araştırmada "Çocuğunuzun gelecekteki mesleği ile ilgili bir hayaliniz var mı?" sorusuna, katılımcıların yüzde 61,4'ü 'evet' cevabını verirken, 'hayır' diyenlerin oranı yüzde 38,6 oldu. Çorbacıoğlu, "Çocuk boş bir levha değil aksine kendine özgü yetenekler ve fıtri bir donanımla dünyaya geliyor ve ebeveyn olarak bizler keşşaf gibi bakmalı onun bunları keşfetmesine yardımcı olmalıyız. Gelecekteki mesleği onun kendine özgü yetenekleri ve fıtri bir donanımı çerçevesinde şekillenecek" dedi.

ÇOCUĞUN KARAKTERİ DAVRANIŞINIZLA DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Ebeveynlere, "Çocuğunuzun karakterini davranışlarınızla değiştirebileceğinizi düşünüyor musunuz?" diye sorulduğunda yüzde 54,1'i evet cevabını verirken yüzde 45,9'u hayır cevabını verdi. Çıkan sonuçla ilgili olarak Çorbacıoğlu, "Çocuklar beğendiği, model aldığı birisine benzemek amacıyla da davranışları çok kolay kopyalayabilirler. Davranışın altındaki niyet ne olursa olsun çıkış noktası, dikkat çekme noktası yeni davranış şeklinde olmalıdır. Bir çocuğa "-'sorumsuzsun' demek yerine, 'bu konuda daha sorumlu davranabilirsin değil mi?' demek, anında sonuç vermese bile dikkati sorumlu olmaya, yapabilirliğe ve yeni davranışın çocuk tarafından mümkün görülmesine çekecektir" tavsiyelerinde bulundu.

NESİLDEN NESİLE BÜYÜKLERİN İZİNDE

Katılımcılara yöneltilen "Çocuğunuzu yetiştirirken en fazla kimden etkileniyorsunuz?" sorusuna yüzde 48,6 aile büyüklerinden etkilenirken, yüzde 21,4 arkadaşlarından, yüzde 18,6 profesyonel destekçilerden etkileniyorlar cevabı verildi. Ailenin çocuk yetiştirmedeki etkisi bir kez daha ortaya konuldu.

ÇOCUKLARIN KARARLARI ÖNEMLİ

Çorbacıoğlu, "Çocuğa sadece bir şeyler söyleyerek nasihatlar vererek, söz dinleterek kurulan tek yönlü iletişim, aslında iletişim değildir. Çocukların da duygu düşüncelerine kararlarına önem vermek onların düşüncelerinin yetişkinler için değerli olduğunu hissettirmek onlarda özgüven oluşturacaktır" açıklamasında bulunurken araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen "Ailecek bir şeye karar verirken çocuklarınızın fikrini alır mısınız?" sorusuna yüzde 81,7'si çocuklarının fikirlerine önem verdiğini belirtti.


Çocuk-ebeveyn ilişkisi alarm veriyor
Çocuk-ebeveyn ilişkisi alarm veriyor

Araştırma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuk-ebeveyn ilişkisi alarm veriyor - Son Dakika


YORUMLAR
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