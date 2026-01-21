Çocuk esirgeme kurumunda tepki çeken karar: Çocuğa tekme atan eğitimci göreve geri döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Çocuk esirgeme kurumunda tepki çeken karar: Çocuğa tekme atan eğitimci göreve geri döndü

Haberin Videosunu İzleyin
Çocuk esirgeme kurumunda tepki çeken karar: Çocuğa tekme atan eğitimci göreve geri döndü
21.01.2026 11:33  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çocuk esirgeme kurumunda tepki çeken karar: Çocuğa tekme atan eğitimci göreve geri döndü
Haber Videosu

Mersin Davultepe Çocuk Esirgeme Kurumu'nda 2023 yılında bir çocuğu tekmelediği gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan eğitimcinin mahkeme kararıyla göreve geri döndüğü bildirildi. Koruma altındaki çocuğun maruz kaldığı durum kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Çocuk esirgeme kurumunda koruma altındaki küçük çocuğu tekmeleyerek yere düşüren eğitimcinin görevine geri döndüğü bildirildi.

Mersin Davultepe Çocuk Esirgeme Kurumu'nda 2023 yılında bir eğitimci koruma altındaki çocuklara yemek yedirdiği sırada karşısında sessizce bekleyen bir çocuğa masanın altından bir anda tekme attı. Sırt üstü yere düşen çocuk ağlamaya başlarken, öğretmen ise çocuklara yemek yedirmeye devam etti. Yaşanan olayın ardından eğitimci görevden alındı. Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından mahkeme eğitimcinin görevine geri dönmesine karar verdi. Verilen karar kamuoyunda büyük tepki çekti.

Davultepe, Eğitim, Toplum, Mersin, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çocuk esirgeme kurumunda tepki çeken karar: Çocuğa tekme atan eğitimci göreve geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ötüken Göktürk Ötüken Göktürk:
    Allah kimseyi annesiz babasız, yurtsuz yuvasız bırakmasın. Devlet bakmak için alır bunlar savunması olmadığını bildiği çocukları tekmeler horlar. Devlet kimsesize baksın diye ise alıyor o çocukla birlikte ekmeğini tekmeliyor ve sonrasında geri dönüyor. Çelişiyor birileri ya merhamet ya adalet. 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Kirli elleri bulacak ve hesabını o hainlerden soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Kirli elleri bulacak ve hesabını o hainlerden soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
11:04
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:49:09. #7.11#
SON DAKİKA: Çocuk esirgeme kurumunda tepki çeken karar: Çocuğa tekme atan eğitimci göreve geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.