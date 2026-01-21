Çocuk esirgeme kurumunda tepki çeken karar: Çocuğa tekme atan eğitimci göreve geri döndü

Ötüken Göktürk:

Allah kimseyi annesiz babasız, yurtsuz yuvasız bırakmasın. Devlet bakmak için alır bunlar savunması olmadığını bildiği çocukları tekmeler horlar. Devlet kimsesize baksın diye ise alıyor o çocukla birlikte ekmeğini tekmeliyor ve sonrasında geri dönüyor. Çelişiyor birileri ya merhamet ya adalet.