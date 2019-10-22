Çocuk evinde yetişen Maral, yazdığı kitabı tanıttı

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evlerinde yetişen Hayrettin Maral, "Kayıp Malezya Uçağı" isimli kitap yazdı.

Maral, Malezya uçağının kaybolmasını konu alan kitabını, İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir koordinatörlüğünde Van Gönül Elçileri topluluğunun organize ettiği söyleşi ve imza günü programıyla tanıttı.

İpekyolu Gençlik Merkez binasında düzenlenen söyleşi ve imza gününde genç yazar Hayrettin Maral, Malezya uçağıyla ilgili yaptığı araştırmaları anlattı.

Düzenlenen programla ilgili açıklama yapan Eldemir, "İl müdürlüğümüz bünyesinde yetişen gençlerimizin her anlamda kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Hayrettin de ilgi alanını ve hayalini gerçekleştirmek adına ilk adımı atarken yanında olduğumuz yüzlerce gencimizden biri. Onun sevincini paylaşıyoruz. Kitabın hazırlanmasında ve basılmasında emeği geçen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan'a teşekkür ederim." diye konuştu.