"Çocuk Evleri" sakinleri, oyuncaklarını depremzede çocuklara gönderdi

Van'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nin sakinleri, biriktirdikleri para ile oyuncaklarını Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen çocuklara gönderdi.

Edremit ilçesindeki evlerde devletin koruması altında yetişen 35 çocuk, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki çocuklar için kendi aralarında yardım kampanyası düzenledi.

Bu kapsamda kumbaralarındaki 850 lira ile en sevdikleri oyuncakları ve kıyafetlerini toplayarak kurum yetkililerine teslim eden çocukların yardımı, AFAD koordinasyonunda deprem bölgesindeki çocuklara gönderildi.

Çocuklardan Z.T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kumbarasında biriktirdiği 15 lirayı, depremzedelere yardım için verdiğini söyledi.

Deprem bölgesinde insanların hayatını kaybetmesinden, çocukların dışarıda kalmasından üzüntü duyduklarını anlatan Z.T, arkadaşlarıyla depremden etkilenen çocuklara destek olmak istediklerini bildirdi.

Van depremini yaşadıkları için insanların durumunu daha iyi anladığını dile getiren Z.T, "Depremde evimizin duvarları yıkıldı. Yakınlarımızı kaybettik. Evimiz hasarlı olduğu için bir ay çadırda yaşadık. Çok üşüyorduk. Bize de yardım eden çok oldu. Bu sebeple Elazığ ve Malatya'daki depremzede kardeşlerimize yardım etmek istedik. Ne kadar yardım edersek de azdır. Daha çok yardım etmeyi istiyorduk ancak elimizden bu geldi." diye konuştu.

Depremzede çocuklara en sevdiği oyuncağını gönderen A.Ç. ise "Benden daha küçük çocuklar oyuncağımla oynasın istedim. Biz de o çocukların yaşadıklarının aynısını yaşadık. Depremi biliyoruz. Çocukların acılarını bir nebze de olsa unutturmak istedik." dedi.

"Yaralarınızı hep birlikte saracağız"

Kampanyaya destekte bulunan N.Ü. de depremden etkilenen kardeşlerine harçlığını, kışlık kıyafetlerini ve mektup gönderdiğini belirtti.

N.Ü, çocuklara gönderdiği mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili kardeşlerimiz, acınızı sizinle paylaşıyoruz. Aynı durumu biz de yaşadık. Van depreminde sizler de bize yardımda bulundunuz. Yanınızda olmasak da kalplerimiz sizinle. İnşallah yaralarınızı hep birlikte saracağız. Elimizden geldikçe harçlıklarımızla ve kıyafetlerimizle sizlere yardımda bulunmaya çalıştık."

"Depremin acısını yaşayan il olarak, depremzedelerin yanındayız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir de depremin acısını derinden hisseden bir ilin sakinleri olarak, depremzedelerin yanında bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Böyle acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Eldemir, "Cinsiyetleri ve yaşları fark etmeksizin, kimi çocuklar bu ayki harçlığını kimi kumbarasındaki birikimini kimi de kıyafetini Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere göndererek, sosyal sorumluluk bilinçlerinin ne kadar geliştiğini ortaya koydu." dedi.

Van Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Macit Şimşek ise çocukların önemli bir dayanışma örneği sergilediğini vurguladı.

Çocukların, depremzedelere destek verme isteğini kendilerine ilettiğini belirten Şimşek, "Çocuklarımızın ne kadar merhametli olduğuna bir kere daha şahit oldum. Bu çocuklar göğsümüzü kabartacak davranışta bulundu." ifadelerini kullandı.

Sitenin grup sorumlusu Ceylan Erdinç, çocukların duyarlı davranışları karşısında çok duygulandığını anlattı.

Kurumda Van depreminde ailelerini, yakınlarını kaybeden çocukların bulunduğunu dile getiren Erdinç, "Bu çocuklar deprem acısını çok iyi anlıyor. O yüzden depremzedelerin acılarını paylaşmak istediler. Depremzedeler üşüdüklerinde biz burada donduk. Ülkemiz için büyük bir felaketti. Depremzedelerin acılarını azaltmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. İnşallah yaraları erkenden sarılır." diye konuştu.