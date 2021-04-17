Çocuk evlerinde 13 milli, 2 bin 391 lisanslı sporcu yetiştirildi - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuk evlerinde bugüne kadar 10 farklı branşta toplam 13 milli sporcu, 40 farklı branşta toplam 2 bin 391 lisanslı sporcu, 41 farklı branşta toplam 2 bin 293 lisanssız sporcu çocuk yetiştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın koruması ve bakımı altındaki çocuklar, kendilerine tanınan imkanları en iyi şekilde değerlendirerek sporda önemli başarılar elde ediyor. Bu kapsamda bugüne kadar bakanlığa bağlı çocuk evlerinde 10 farklı branşta toplam 13 milli sporcu, 40 farklı branşta toplam 2 bin 391 lisanslı sporcu, 41 farklı branşta toplam 2 bin 293 lisanssız sporcu çocuk yetiştirildi.

'24 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUM OLDU'Bu sporculardan Türkiye Wushu Milli Takımı sporcusu Sakarya Spor Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Aleyna Yasli'nin 24 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Spordaki başarısıyla hedeflerine bir adım daha yaklaşan Yasli, küçük yaşlarda spora başladığını belirterek, "Spor hayatıma ritmik jimnastikle başladım. Jimnastikte elde ettiğim başarılar beni daha çok motive etti ve hırslandırdı. Bunun dışında yüzmede de birçok başarı elde ettim. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine wushu sporuna başladım. 2019 yılında Moskova 'da düzenlenen 5'inci Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Burada ikincilik ve üçüncülük elde ettim. Bu süre zarfında 24 Türkiye Şampiyonluğum oldu. Bu sene de boksa başladım. Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya almak ve beden eğitimi öğretmenliği okumak" dedi.'ÇOCUKLARA SPORU SEVDİRMEK İSTİYORUM'

Amasya'da boks ve kickboks sporlarıyla ilgilenen Ejder Teker'in ise çeşitli derecelerde 7 madalyası bulunuyor. 35 yaşına kadar bu sporu yapmayı istediğini belirten Teker, "Öncelikli hedeflerim üniversite sınavında Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunu kazanmak ve yapmış olduğum spor branşlarında ulusal ve uluslararası dereceler elde etmek. Ayrıca, okulumu bitirdikten sonra kuruluş bakımında kalan çocuklara eğitimler vererek sporu sevdirmek istiyorum. Bir de antrenörlük hayalim var. İyi bir antrenör olup, yetenekli sporcuları yetiştirebileceğime inanıyorum. Buradan genç arkadaşlarıma da spor yapmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.