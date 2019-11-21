Son Dakika › Yaşam › Çocuk Evlerinde kalan çocuklar etkinlikte buluştu - Son Dakika
Çocuk Evlerinde kalan çocuklar etkinlikte buluştu
6 saat önce
Ordu'da 'Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar için kahvaltı programı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:44 Kaynak: İHA
Ordu'da 'Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar için kahvaltı programı düzenlendi.
Ordu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğüne bağlı 'Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar onuruna program düzenlendi. Bir otelde düzenlenen programa, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, protokol üyeleri, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ile daire müdürleri ve çocuklar katıldı. - ORDU
Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi Eczanede şaşkınlık veren olay Eski sevgilisi Dilan'ı öldüren katilden mahkemede kan donduran sözler: Beni mecbur bıraktı