Son Dakika Haberleri: Çocuk Evlerinde kalan çocuklar etkinlikte buluştu
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Çocuk Evlerinde kalan çocuklar etkinlikte buluştu

6 saat önce

Ordu'da 'Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar için kahvaltı programı düzenlendi.

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Ordu'da 'Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar için kahvaltı programı düzenlendi.


Ordu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğüne bağlı 'Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar onuruna program düzenlendi. Bir otelde düzenlenen programa, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, protokol üyeleri, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ile daire müdürleri ve çocuklar katıldı. - ORDU

Ordu, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:44 Kaynak: İHA
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