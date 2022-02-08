Antalya'da devlet korumasındaki çocuklar uygulamalı tarım yapacak - Son Dakika

Antalya'da başlatılan proje kapsamında "Çocuk Evleri Sitesi"nde devlet koruması altında bulunan çocuklar uygulamalı tarım yapacak.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan projeyle, çocuk evleri sitesinde devlet koruması altındaki çocuklara uygulamalı olarak tarım yapma imkanı bulacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, buradaki konuşmasında, görevlerinin tarladan sofraya kadar uzanan gıda güvenliği zincirinin sağlam bir şekilde devamını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bunun için eğitim, denetim ve diğer işleri eksiksiz yapmaya çalıştıklarını belirten Karaca, "Bunun yanında bu işleri gelecekte yapacak olan çocuklarımıza özellikle dezavantajlı çocuklarımızın yanında olmak onlara tarımın ve gıda güvenliğinin önemini anlatmak ve bu bilinci aşılamak da görevlerimiz arasındadır." dedi.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde güzel bir proje başlattıklarını kaydeden Karaca, bu kapsamda Antalya Çocuk Evleri Sitesinde devlet koruması altında olan çocuklarımızla buluştuklarını ifade etti.

Çocuklarımıza hem tarımın ve doğanın önemini anlattık hem de onlarla birlikte eğlenerek güzel bir vakit geçirdiklerini kaydeden Karaca, "Bu güzel başlangıçtan sonra daha güzel faaliyetlerle çocuklarımıza birlikte olacağız. Onlarla birlikte bir serada toprağa dokunarak tarımsal uygulamalar yapacağız. Her zaman dediğimiz gibi 'Gelecek tarımda, tarım Antalya'da" bu vizyonda ancak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte hayat bulabilir." diye konuştu.

Yapılan etkinliğin ardından Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, İl Müdürü Karaca'ya kuruma ve çocuklara katkılarından dolayı teşekkür ederek hediye verdi.