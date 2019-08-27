Çocuk Futbolu Festivali Çamdibi'nde başladı

SANTRAYI MUSTAFA İDUĞ VE SEYİT MEHMET ÖZKAN YAPTI

12'incisi gerçekleştirilen organizasyonda başlama vuruşunu Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile Altınordu A.Ş. Başkanı Seyit Mehmet Özkan birlikte yaptı. Başkan İduğ, amatörlere ve alt yaş gruplarına yönelik böylesi organizasyonlara her zaman destek olacaklarını söyledi.

Türkiye'nin tek toprak saha turnuvası olarak Çamdibispor tarafından düzenlenen İzmir Çocuk Futbolu Festivali, Bornova Belediyesi ve Altınordu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nun desteği ile Çamdibi sahasında başladı. 12'incisi gerçekleştirilen organizasyonda başlama vuruşunu Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile Altınordu A.Ş. Başkanı Seyit Mehmet Özkan birlikte yaptı. Renkli anlara sahne olan açılışta İduğ ve Özkan penaltı atışı da yaptı.

BAŞKANLARA TEŞEKKÜR

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, amatörlere ve alt yaş gruplarına yönelik böylesi organizasyonlara her zaman destek olacaklarını söyledi. Çamdibispor Başkanı Eray Büyük ise "Bizlere büyük destek veren Sayın İduğ ve Özkan'a çok teşekkür ederim" dedi.

REKOR KATILIM

İzmir Çocuk Futbolu Festivali'ne U11 ile U12 yaş kategorilerinde 44 takım katılıyor. 13 gün sürecek festivalde 800 sporcu ter dökecek. 116 karşılaşmanın yapılacağı organizasyonun final maçı 8 Eylül'de oynanacak.