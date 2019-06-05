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Çocuk gaspçılar, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü

44 dakika önce

KONYA'da Suriye uyruklu Tevfik El Ali (19), yolunu kesip parasını gasbetmeye çalışan 18 yaşından küçük 4 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Çocuk gaspçılar, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü, System.String[]
KONYA'da Suriye uyruklu Tevfik El Ali (19), yolunu kesip parasını gasbetmeye çalışan 18 yaşından küçük 4 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Sedirler Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle gezinti yapan Tevfik El Ali ve yanındaki arkadaşının önü,  yine motosikletli olan 4 kişi tarafından kesildi. Grup, Tevfik El Ali ve arkadaşından cep telefonlarını ve paralarını istedi. El Ali direnince iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında H.Y. (15), Tevfik El Ali'yi bıçakla göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan El Ali, arkadaşının çağırdığı ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tevkif El Ali, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan H.Y. ile yanındaki arkadaşları K.Y. (15), B.O. (17) ve A.M.'yi (17), saklandıkları evde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.
Şüpheliler, yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
 


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:59 Kaynak: DHA
Karatay, Suriye, Konya, Güncel
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