Çocuk gaspçılar, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü (2)
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TRAFİKTE KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN KAVGA ETMİŞLERKonya'da Suriye uyruklu Tevfik El Ali'yi çıkan kavgada öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişinin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:31 Kaynak: DHA
TRAFİKTE KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN KAVGA ETMİŞLER
Konya'da Suriye uyruklu Tevfik El Ali'yi çıkan kavgada öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişinin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.
Şüphelilenden Tevfik El Ali'yi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen H.Y., ilk ifadesinde gasbetmeye çalıştıkları suçunu kabul etmediği öğrenildi. Ölen Eli Ali'nin trafikte kırmızı ışıkta beklerken kendilerine küfür ettiğini ileri süren H.Y., "Motosikletle geziyorduk. O da motosikletle gezerken kırmızı ışıkta durdu. Bize küfretti. Sonra aramızda kavga çıktı" dediği öğrenildi.
El Ali'nin yanındaki arkadaşının ise kavga sırasında motosiklete binip olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.
Soruşturma sürüyor.
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Çocuk gaspçılar, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü
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