Son Dakika Haberleri: Çocuk gaspçılar, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü (3)
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Çocuk gaspçılar, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü (3)

52 dakika önce

2 KİŞİ TUTUKLANDI Konya'da Suriye uyruklu Tevfik El Ali'nin yolunu kesip parasını gasbetmek isterken çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen şüphelilerden H.Y. ve A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çocuk gaspçılar, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü (3), System.String[]

2 KİŞİ TUTUKLANDI 
Konya'da Suriye uyruklu Tevfik El Ali'nin yolunu kesip parasını gasbetmek isterken çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen şüphelilerden H.Y. ve A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.Y. ile B.O. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan H.Y.'nin ifadesinde, "Motosikletle geziyorduk. Motosikletini bizim motosikletlerin üzerine sürüp bizi tehliye düşürdü. Sonra kırmızı ışıkta durduk. Bize küfretti. Aramızda kavga çıktı. Arkadaşı da motosikletle kaçtı" dediği öğrenildi.


Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:21 Kaynak: DHA
Suriye, Konya, Güncel
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