Çocuk gaspçılar, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü (3)
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2 KİŞİ TUTUKLANDI Konya'da Suriye uyruklu Tevfik El Ali'nin yolunu kesip parasını gasbetmek isterken çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen şüphelilerden H.Y. ve A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:21 Kaynak: DHA
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Konya'da Suriye uyruklu Tevfik El Ali'nin yolunu kesip parasını gasbetmek isterken çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen şüphelilerden H.Y. ve A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.Y. ile B.O. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan H.Y.'nin ifadesinde, "Motosikletle geziyorduk. Motosikletini bizim motosikletlerin üzerine sürüp bizi tehliye düşürdü. Sonra kırmızı ışıkta durduk. Bize küfretti. Aramızda kavga çıktı. Arkadaşı da motosikletle kaçtı" dediği öğrenildi.
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