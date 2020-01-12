Çocuk gelinlere dikkat çekmek için kitap sayfalarından gelinlik tasarlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuk gelinlere dikkat çekmek için kitap sayfalarından gelinlik tasarlandı - Son Dakika

Çocuk gelinlere dikkat çekmek için kitap sayfalarından gelinlik tasarlandı

6 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 'Çocuklar Gelinlik Giymesin, Okula Gitsin' projesi kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlandı.

Çocuk gelinlere dikkat çekmek için kitap sayfalarından gelinlik tasarlandı, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 'Çocuklar Gelinlik Giymesin, Okula Gitsin' projesi kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlandı. 150 kitaptan çıkarılan 20 bin 23 sayfa kullanılarak tasarlanan gelinlik, 48 metre duvak uzunluğuyla dikkat çekti.

Fethiye'de yaşayan yazar Yiğit Caner Ertoşi, küçük yaştaki çocukların evlendirilmesine karşı başlatılan proje kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlamaya karar verdi. Yazarın 'Kül Tablası' isimli kitabının sayfaları kullanılarak tasarlanan gelinlik, ilçedeki Myra Park Sitesi'nde sergilendi. Yeminli tercüman Aslıhan Baydar'ın üzerine giyerek poz verdiği gelinlikte omuzdaki kalem detayları da dikkati çekti. Gelinliği giyerek sergileyen Aslıhan Baydar projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Daha önce hiç gelinlik giymemiş bir kadın olarak projeye destek vermek istediğini anlatan Baydar, gelinliği, ağırlığı nedeniyle taşımakta zorlandığını belirtti. Proje hakkında bilgi veren yazar Yiğit Caner Ertoşi ise "Projemizde çocuk gelinlere dikkat çekmeye çalıştık. Çocuklarımızı nikah masalarında değil, okul sıralarında görmek istiyoruz. Amacımız bir farkındalık yaratmak. Zaten kitabımın sayfaları da kadınlara ait hikayeler barındırmakta. Tüm kadınlarımızı projemize destek vermeye çağırıyoruz. Umarım elbirliğiyle ülkemizdeki bu sorunu tamamen ortadan kaldırırız" dedi.


Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de çocuk pornosu bulunduran Suudi askeri öğrenciler 'sınır dışı edilecek'
Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi

Son Dakika Haberleri
22:18 İran'daki rejim karşıtı gösteriler ülkenin tamamına yayılıyor - Son Dakika
22:16 Samsun'da çöp kamyonunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
22:14 Maganda kurşununun isabet ettiği damat ağır yaralandı - Son Dakika
22:11 Samsun çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı - Son Dakika
22:04 TRT Kurdi, kuruluşunun 11. yılını kutladı - Son Dakika
21:28 Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı - Son Dakika
19:58 Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 22:22:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuk gelinlere dikkat çekmek için kitap sayfalarından gelinlik tasarlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]