Son Dakika Haberleri: Çocuk Gelişimi Öğrencisinden "Oyuncak Kütüphanesi"

Çocuk Gelişimi Öğrencisinden "Oyuncak Kütüphanesi"

41 dakika önce

Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıf öğrencisi Eren Gölge, çocuklara oyuncak desteği sunan "Oyuncak Kütüphanesi" projesi hazırladı.

Çocuk Gelişimi Öğrencisinden
Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıf öğrencisi Eren Gölge, çocuklara oyuncak desteği sunan "Oyuncak Kütüphanesi" projesi hazırladı.

Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Özyürek'in danışmanlığında, Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıf öğrencisi Eren Gölge tarafından "Oyuncak Kütüphanesi" projesi hazırlandı. TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında yürütülen oyuncak kütüphanesinde, çocukların gelişim aşamasına göre materyal ve rehberlik hizmeti ile çocuklara oyuncak desteği sunuluyor.

Safranbolu İlçe Halk Kütüphanesi Çocuk Kütüphanesi bünyesinde kurulan Oyuncak Kütüphanesi, çocukların hem güzel vakit geçirmesi hem de eğitilmesine katkı sağlıyor. Anaokulları ile randevu usulü çalışan Oyuncak Kütüphanesi her yaş grubundan çocuklara hizmet veriyor. Kütüphanede çocuklar kendilerine ait en az bir oyuncağı vererek yerine yeni bir oyuncak seçebiliyor. Oyuncaksız gelen çocuklar ise kendi yaptıkları kitap ayracı, parmak kukla gibi materyallerle oyuncak değişimi yapabiliyor.

Ayrıca, Oyuncak Kütüphanesinde çocuklara kütüphane kültürünü öğretmek amacıyla da etkinlikler yapılıyor. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:29 Kaynak: İHA

Karabük, Güncel
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