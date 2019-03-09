Çocuk Gelişimi Öğrencisinden "Oyuncak Kütüphanesi"

Karabük
Üniversitesi (KBÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıf öğrencisi Eren Gölge, çocuklara oyuncak desteği sunan "Oyuncak Kütüphanesi" Projesi hazırladı.
KBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Özyürek'in danışmanlığında, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında yürütülen Oyuncak Kütüphanesinde, çocukların gelişim aşamasına göre materyal ve rehberlik hizmetiyle çocuklara oyuncak desteği sunuluyor. Safranbolu
İlçe Halk Kütüphanesi Çocuk Kütüphanesi bünyesinde proje kapsamında, çocukların hem güzel vakit geçirmesi hem de eğitilmesine katkı sağlanıyor.
Randevu usulü çalışan ve her yaş grubundan çocuklara hizmet veren Kütüphane'de, çocuklar kendilerine ait en az bir oyuncağı vererek yerine yeni bir oyuncak seçebiliyor. Oyuncaksız gelen çocuklar ise kendi yaptıkları kitap ayracı, parmak kukla gibi materyallerle oyuncak değişimi yapabiliyor.
Ayrıca çocuklara, kütüphane kültürünü öğretmek amacıyla da etkinlikler yapılıyor.
Eren Gölge, gazetecilere yaptığı açıklamada, projesine destek verenlere teşekkür etti.
Projeyi daha çok geliştirebileceğini dile getiren Gölge, çocukların mutlu olmalarının kendisini de mutlu ettiğini, onların okuma alışkanlıklarının kazanmasını çok önemsediğini söyledi.