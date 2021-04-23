Çocuk gelişiminde erken müdahale dönemi - Son Dakika

Çocuk gelişiminde erken müdahale dönemi

23.04.2021 10:50
Çocuk gelişiminde erken müdahale dönemi, System.String[]

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) 0-6 yaş grubundaki çocukların uzmanlar tarafından bilişsel, duygusal, psikomotor, öz bakım ve dil alanlarında gelişimlerinin değerlendirildiği 'Gelişim Değerlendirme Ünitesi'ni hizmete aldı.

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) 0-6 yaş grubundaki çocukların uzmanlar tarafından bilişsel, duygusal, psikomotor, öz bakım ve dil alanlarında gelişimlerinin değerlendirildiği 'Gelişim Değerlendirme Ünitesi'ni hizmete aldı.

Zeytinburnu'nda ikamet eden 0-6 yaş arası her çocuğun gelişimsel değerlendirmesini yaparak yaşından beklenen düzeyi değerlendirmeyi amaçlayan 'Gelişim Değerlendirme Ünitesi' Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından hizmete alındı. Çocukların bilişsel, duygusal, psikomotor, öz bakım ve dil alanlarındaki gelişimlerini uzmanlar tarafından değerlendirecek olan AKDEM, gelişim bozukluğu gösteren çocuklara yönelik olarak erken müdahale programı hazırlayacak.

ARISOY: ÜNİVERSİTELERDEN DESTEK ALACAĞIZ

AKDEM Gelişim Değerlendirme Ünitesi'nin açılışını yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'nin ilçe belediyelerine örnek olacak uygulaması Gelişim Değerlendirme Ünitesi'nin üniversitelerle iş birliği halinde kapsamlı bir şekilde çalışarak ilçedeki tüm 0-6 yaş aralığındaki çocuklara hizmet edeceğini söyledi.

Arısoy, "AKDEM üzerinden bizlere müracaat eden bütün aile bireylerinin çocuklarını Gelişim Değerlendirme Ünite'mizde uzmanlar eşliğinde izlemeye alıp, teste tabii tutarak kapsamlı bir gelişim raporu hazırlayacağız. Böylelikle bazı kritik durumlarda erken tanı imkanları ortaya çıkacak. Çocuklarımız bizim için çok önemli, dolayısıyla bu uygulamayı da çok önemsiyoruz." dedi.

ÇOCUK GELİŞİMİNDE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

AKDEM Gelişim Değerlendirme Ünitesi'nde çocuğun takvim yaşı belirlenerek genel gelişimi ile ilgili detaylı bilgilerin alınarak uzmanlar tarafından değerlendirmeler yapılıyor. Çocuğun gereksinimine göre hangi değerlendirme araçlarının kullanılacağı belirleniyor. Değerlendirme sonucuna göre çocuğa uygun bir öneri raporu hazırlanarak ebeveyne sunuluyor. Ayrıca gelişim değerlendirme sürecinde anne babalar çocuklarını daha iyi tanıyorlar. Çocuklarının gelişim sürecinde güçlü ve zayıf yönlerini görüp, gelişim geriliği, otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi acil müdahale edilmesi gereken hastalıkların erken tespitini sağlamış oluyorlar.

GELİŞİM DEĞERLENDİRME ÜNİTESİ NELER SAĞLIYOR?

Geç fark edilen gelişimsel problemler çocukların ve ailelerin yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Bu ünite, çocuklarda gelişimin aksayan yönlerinin erken fark edilebilmesi ve uygun önlemlerin alınabilmesini sağlıyor. Çocuğun genel gelişimine ilişkin olarak aile doğru bilgiye sahip olabiliyor ve sorularına cevap bulabiliyor. AKDEM Gelişim Değerlendirme Ünitesi'nin aile temelli bir yaklaşımı bulunuyor.

Hizmetin Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde olması ailelerin hizmete daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca bu hizmet sayesinde ilçe genelinde 0-6 yaş arası çocuklara dair genel bir bilgi bankası da oluşturulmuş olacak. Randevu için, AKDEM Gelişim Değerlendirme Ünitesi'ne direkt müracaat edebiliyor veya www.akdem.org.tr adresinden programa başvurabiliyorsunuz.


Çocuk gelişiminde erken müdahale dönemi
Çocuk gelişiminde erken müdahale dönemi

Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Çocuk gelişiminde erken müdahale dönemi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? Boğaz manzaralı yalısından Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı, sessizliğini bozdu Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti 400 bin Thodex mağduru dolandırıcıların hedefi oldu! Sosyal medyadan mesaj atıp paralarını kurtaracaklarını söylüyorlar 400 bin Thodex mağduru dolandırıcıların hedefi oldu! Sosyal medyadan mesaj atıp paralarını kurtaracaklarını söylüyorlar Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesi izleyicileri sinirlendirdi Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesi izleyicileri sinirlendirdi İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde 51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde         
11:20
Son Dakika: İstanbul merkezli 8 ilde kripto para şirketi Thodex'le ilgili 78 kişinin yakalanması için operasyon başladı Son Dakika: İstanbul merkezli 8 ilde kripto para şirketi Thodex'le ilgili 78 kişinin yakalanması için operasyon başladı         
10:06
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı         
09:38
Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti         
08:37
Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi         
06:33
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum         
01:23
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu         
22:29
Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç, hayatını kaybetti Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç, hayatını kaybetti         
22:04
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı         
20:28
İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti         
19:31
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler         
15:48
Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza         
15:44
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş         
12:19
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 11:32:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuk gelişiminde erken müdahale dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei