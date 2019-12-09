Son Dakika Haberleri: Çocuk, giremediği bara ateş açtı
Son Dakika 3. Sayfa Çocuk, giremediği bara ateş açtı - Son Dakika

Çocuk, giremediği bara ateş açtı

6 saat önce

Edirne'de yaşı küçük diye bara alınmayan çocuğun bara silahla saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Çocuk, giremediği bara ateş açtı, System.String[]

Edirne'de yaşı küçük diye bara alınmayan çocuğun bara silahla saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


Edirne'de 18 yaşından küçük diye bara alınmayan U.S isimli çocuk, kurusıkı silahla barın önünde çevreye rastgele ateş etmeye başladı.


İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede silahıyla birlikte gözaltına alınan şahıs Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan çocuk U.S çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

Edirne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Reşit olmadığı için bara alınmayan çocuk, mekana ateş etti
İngiltere'de hasta çocuğun 4 saat hastanede yerde yatması, Başbakan'a özür diletti İstanbul küçükçekmece'de servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 21:57:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuk, giremediği bara ateş açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]