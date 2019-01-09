Son Dakika Haberleri: Çocuk Giyim Fuarı Bursa'da Açıldı

Çocuk Giyim Fuarı Bursa'da Açıldı

17 dakika önce

Bursa'da, 200 civarında firmanın katılımıyla düzenlenen "Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı" açıldı.

Çocuk Giyim Fuarı Bursa'da Açıldı, System.String[]
Bursa'da, 200 civarında firmanın katılımıyla düzenlenen "Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı" açıldı.

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) iş birliği, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen fuarın açılışında, Türkiye'nin tekstil üretiminin önemli bölümünü Bursa'nın karşıladığını belirterek, üretiminin de yüzde 60'ını ihraç ettiğini söyledi.

Ülkenin ekonomisine katkıda bulunanların her zaman yanında olduklarını dile getiren Özsoy, "Katkı sağlayan kim varsa Allah razı olsun. Bu fuar da Bursa ekonomisine önemli katkı sunacaktır." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa'da göreve geldikleri ilk dönem sadece kitap ve tarım fuarı yapıldığını, çalışmalarıyla fuarların sayısını artırdıklarını kaydetti.

Fuarlar sayesinde birçok yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarının altını çizen Kuş, "Fuarlar vesilesiyle 8 binden fazla yabancı ziyaretçiyi Bursa'da ağırlıyoruz. Bunlar sıradan insanlar da değil, hepsi iş dünyasından. Bizim bir sloganımız var; 'Bursa büyürse Türkiye büyür'. Bursa'yı ve Türkiye'yi tanıtmak için dünyanın her yerine gidiyoruz." diye konuştu.

Firmaların bebek ve çocuk konfeksiyonu için ilkbahar-yaz kreasyonlarını tanıttığı fuar, 12 Ocak'a kadar sürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:14 Kaynak: AA

Türkiye, Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Kent "Geceleri Daha Güzel Görüyorum" Diyen 'Kedi Gözlü' Çocuğu Konuşuyor Geçen Sene Ordu'da Teleferiğin Taşıdığı Yolcu Sayısı 55 İlin Nüfusunu Solladı

Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim Son Dakika! Sinema Hakkındaki Kanun Teklifi Kabul Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 17:31:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuk Giyim Fuarı Bursa'da Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]