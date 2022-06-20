"Çocuk Gözünden Ramazan" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığınca bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Çocuk Gözünden Ramazan" yarışmasında derece elde eden çocuklar ödüllerini törenle aldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ramazan coşkusunu çocukların resimle anlatması, kendilerini ifade edebilme yeteneklerinin gelişmesi ve sanatla ilişkilerinin güçlendirilmesi için resim yarışması düzenledi.

Törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, resmi insanın dil dışında kendini ifade ettiği en önemli sanat dallarından birisi gördüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Belki de bazen ikircikli kelimeler ya da cümleler kullanabiliyoruz ama insanın tamamen kendisiyle yansıttığı bir konuşma alanı olarak da resmi görmek mümkün. Resmi sadece duvarı örten bir eser olarak değil de insanı yansıtan, anı yansıtan, ressamın içinde bulunduğu toplumun hislerini ve duygularını yansıtan bir şiir olarak da görmek mümkün. Kadın kollarımıza çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi, faaliyetlerinin geliştirilmesi noktasında bu yarışmayı düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Ödül alan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. "

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan da ramazan resim yarışmasının üçüncüsünün ödül törenini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün burada başarı ödülü alan arkadaşlarımın her birini tebrik ediyorum. Bu anlamda çocuklarını destekleyen anneleri de ayrıca tebrik ediyorum." dedi.

Jüri heyeti, çocukların gönderdiği resimleri tek tek inceleyerek dereceye girenleri belirledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen törende farklı kategorilerdeki birincilere para ödülü verildi.

Yarışmada anaokulu kategorisinde üstün başarı ödülünü Elif Su Bakır ve Ertuğrul Öztürk, ilkokul kategorisinde Mustafa Emin Erdoğan ve İclal Mengi, ortaokul kategorisinde Sevilay Aydın ve Tuana Torgut aldı.

Anaokulu kategorisinde başarı ödüllerine Muhammet Hafi Numan, Yavuz Selim Bayır, Sare İnci Peksöz, Derin Deniz, ilkokul kategorisinde başarı ödüllerine Meryem Tekiner, Ezgi Koç, Cemre Çabik, Melis Ada Uyanık, ortaokul kategorisinde başarı ödüllerine de Ali Emir Çiğdem, Zeynep Sinem Özcan, Zeynep İlay Şahin ve Hatice Gürses layık görüldü.