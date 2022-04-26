"Çocuk Gözünden Tren" sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Çocuk Gözünden Tren" sergisi açıldı

26.04.2022 11:28

TCDD Taşımacılık tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Çocuk Gözünden Tren" isimli yarışmaya katılan çocukların resimlerinin yer aldığı sergi, Ankara YHT Gar'da açıldı.

TCDD Taşımacılık tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Çocuk Gözünden Tren" isimli yarışmaya katılan çocukların resimlerinin yer aldığı sergi, Ankara YHT Gar'da açıldı.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilmesinin, milli bilincin sürdürülmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Çocukların, geleceğin teminatı, yarınların umudu olduğunu dile getiren Pezük, çocukların ara ve yaz tatillerinde büyüklerinin ellerini öpmeye ya da ülkenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezmeye giderken gözleri ışıltılı bir şekilde trenlerle seyahat etmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Pezük, şöyle konuştu:

"Biz de trenlerimizde çocuklarımıza pozitif ayrımcılık yapıyor, 7 yaş altı tüm çocuklarımızı ücretsiz, 7 ila 13 yaş çocuklarımızı ise yüzde 50 indirimli taşıyoruz. Geride bıraktığımız 2021'de 175 bin, 2022'de ise bugüne kadar 130 bin çocuğumuz için trenlerimizde indirimli seyahat imkanı tanıdık. Trenlerimizde çocuklarımızın varlığı ve neşesi demir yolu ailesi olarak bizleri mutlu ediyor, tebessümleri trenlerimizi güzelleştiriyor."

Pezük, çocukların yüreklerindeki sınırsız, hesapsız sevgiyle çizdikleri tren resimlerini görmenin kendilerini heyecanlandırdığını ve bugün bu anlamlı resim sergisi ve organizasyona vesile olduğuna işaret ederek, "Bir arada olduğumuz ve yüzünüzdeki tebessümü gördüğümüz için çok mutluyuz. Çünkü dünyayı güzelleştiren yegane şey siz çocukların tebessümü." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya uzaktan katılan ve burada olamayan çocuklara da sevgilerini gönderen Pezük, hediyelerini onlara ulaştıracaklarını kaydetti.

Pezük, serginin açılışının ardından çocuklara hediye dağıttı.

Çocuk Gözünden Tren sergisi açıldı
Çocuk Gözünden Tren sergisi açıldı
Çocuk Gözünden Tren sergisi açıldı
Çocuk Gözünden Tren sergisi açıldı

YORUMLAR
500
'Çocuk Gözünden Tren' isimli resim sergisi Ankara Tren Garı'nda ziyaretçilerini bekliyor 'Çocuk Gözünden Tren' isimli resim sergisi Ankara Tren Garı'nda ziyaretçilerini bekliyor '70, 80 ve 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar' sergisi açıldı '70, 80 ve 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar' sergisi açıldı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Çocuk Gözünden Tren' sergisi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:31 Hırsızlık sonucu hurdaya dönen 600 bin liralık araç için bir de ceza yedi!
13:29 FILA'nın CEO'su Cris Albert'in şüpheli ölümü: Bir otelde ölü bulundu
13:23 Çalışma Bakanı Bilgin'nden emekli maaşına zam müjdesi! En düşük emekli maaşı artacak!
13:19 Hayatını kaybeden Beta'nın sevgilisi o anları anlattı! Balkondan sarkıyordu, düşerken gördüm!
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefon görüşmesi yaptı: Liderler zirvesi teklifini hatırlattı
13:11 Işın Karaca'dan yine Gülşen eleştirisi! Kızım görünce "Anne, neden?" diye sordu!
13:05 Bakan Koca'dan "Son Bilim Kurulu toplantısı" anonslu girizgah: Pandemi bitiyor
13:05 Patates kanseri nedeniyle 26 ilde karantina uygulandı! Bakan Kirişçi uyardı: Çok ciddi tedbirler alınması lazım
12:49 Çin'den büyük atılım! Yılın ilk çeyreğinde altyapılara ayrılan bütçe 78 milyar dolara çıktı
12:35 AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekilleri "Şenyaşar ailesi" nedeniyle birbirine girdi! Ağabeyi cinayetten tutuklanan Yıldız'dan "iki yüzlü" iması!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 13:43:52. #1.12#
SON DAKİKA: "Çocuk Gözünden Tren" sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement