Çocuk gözüyle dünya milletlerinin gelenekleri - Son Dakika

Çocuk gözüyle dünya milletlerinin gelenekleri

11.03.2021 12:21
Çocuk gözüyle dünya milletlerinin gelenekleri, System.String[]

Bu yıl Tataristan'ın Kazan şehrinin organizasyonuyla çevrimiçi olarak yapılacak Dünya Tarihi Kentler Birliği'nin 17. konferansı kapsamında gerçekleştirilecek Uluslararası Çocuk Resim Yarışması'nın konusu, "Dünyayı Görüyorum-Dünya Milletlerinin Gelenekleri" olarak belirlendi.

Bu yıl Tataristan'ın Kazan şehrinin organizasyonuyla çevrimiçi olarak yapılacak Dünya Tarihi Kentler Birliği'nin 17. konferansı kapsamında gerçekleştirilecek Uluslararası Çocuk Resim Yarışması'nın konusu, "Dünyayı Görüyorum-Dünya Milletlerinin Gelenekleri" olarak belirlendi. Bursa'dan yarışmaya katılacak 9-13 yaş arasındaki çocuklar, yaptıkları resimleri 15 Nisan'a kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edecek.

Dünya Tarihi Kentler Birliği'nin 17'nci büyük buluşması Kazan'ın organizasyonuyla çevrimiçi toplantıda gerçekleşecek. "Ulusal ve Bölgesel Kimliğin Temeli Olarak Tarih ve Kültürel Miras" temasıyla gerçekleşecek toplantıda üye şehirlerin kültürel mirasın korunması yönünde iş birlikleri ve tecrübe paylaşımları konuşulacak. 4 kıtadan 121 üye kentin bir araya geleceği konferansta üye şehirlerde yaşayan 9-13 yaş aralığındaki çocukların katılım sağlayacağı uluslararası resim yarışması düzenlenecek. Her şehirden en fazla 10 resmin gönderileceği resim yarışması ile ilgili ilk değerlendirme Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce oluşturulacak jüri tarafından yapılacak. Gerekli şartları taşıyan en iyi 10 resim 01 Mayıs 2021 tarihine kadar Kazan kentine gönderilecek. Yarışmanın sonuçları ise konferans esnasında açıklanacak.

Dünya milletlerinin gelenekleri

Yarışmaya üye şehirlerde yaşayan 9-13 yaş aralığındaki tüm çocuklar katılabilecek. Resimler 15 Nisan 2021 tarihine kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ile fiziki olarak paylaşılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulacak jürinin değerlendirmesi ise 19 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Yarışmaya ilişkin yapılacak olan değerlendirme sonuçları www.bursa.bel.tr adresinden yayınlanacak. Resimler A3 kağıt üzerine çizilecek. Yarışmanın teması "Dünya'yı Görüyorum-Dünya Milletlerinin Gelenekleri". Bu kapsamda ulusal tatiller, danslar, geleneksel kostümler, el sanatları ve yerel lezzetler konu alınabilir. Resimler serbest tarzda hazırlanacak ve çizimler esnasında herhangi bir boya malzemesi kullanılabilecek. Her bir yarışmacı yarışmaya en fazla bir adet resim ile katılım sağlayabilecek. Her bir katılımcı yarışmanın İngilizce dilindeki başvuru formunda yer alan tüm alanları İngilizce dilinde dolduracak ve katılımcıların başvuru formlarını velileri imzalayacak. Yarışmanın İngilizce dilindeki başvuru formu da katılımcının çizeceği resmi ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ile paylaşılacak.

Yarışma hakkında Dünya Tarihi Kentler Birliği ile Kazan Kent Konseyi tarafından oluşturulan başvuru evraklarının İngilizce ve Türkçe dillerindeki versiyonlarına aşağıdaki bağlantı linkinden ulaşılabilecek.

https://ddei3-0-ctp.trendmicro.com: 443/wis/clicktime/v1/query'url=https%3a%2f%2fwww.bursa.bel.tr%2fdosyalar%2fuluslar%5farasi%5fresim%5fyarismasi.zip&umid=42E8F95E-BD28-B505-9487-0923DE2D071E&auth=6490ca6cec1361e6038bae6fca7cddac6f89143c-c4af198464e90ee248dcb3e7bf754c2333e99e83

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü'nden, 0 224 7162267 numaralı telefondan veya mail yoluyla turizm.sbmd@bursa.bel.tr adresinden alınabilecek. - BURSA

Çocuk gözüyle dünya milletlerinin gelenekleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nisan, Bursa, Kazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuk gözüyle dünya milletlerinin gelenekleri - Son Dakika


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