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"Çocuk Gülerse Dünya Güler" yardım kampanyası

34 dakika önce

Ladik'te "Çocuk Gülerse Dünya Güler" temalı yardım kampanyası düzenlendi.

Ladik'te "Çocuk Gülerse Dünya Güler" temalı yardım kampanyası düzenlendi.
Ülkü Ocakları Ladik İlçe Başkanı İsmail Kökden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara bir nebze faydalı olabilmek ve toplumda yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik duygularını pekiştirmek için kampanya başlattıklarını söyledi.
İlçe merkezinde ve ilçeye bağlı mahallelerde tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını anlatan Kökden,"Ramazan ayı dolayısıyla hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle 'Çocuk Gülerse Dünya Güler' temalı yardım kampanyası başlattık. Kişiler arasında hiçbir ayrıştırma, ötekileştirme yapmadan ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımızı dağıttık. Yardım ulaştırdığımız ailelerin ve çocuklarımızın gözlerindeki sevinç gözyaşları ve gülücükleri gördük." dedi.
Kampanya kapsamında 70 çocuğa bayramlık, 180 aileye gıda ve 25 aileye de nakdi yardımda bulunduklarını bildiren Kökden, bu tür yardım kampanyalarının her yıl düzenleyeceklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:49 Kaynak: AA
Ladik, Güncel
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