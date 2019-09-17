Çocuk hackerlara operasyon

İnternetten alışveriş yapanların hesap bilgilerini ele geçirip iki milyon liralık vurgun yapan ve yaşları 17 ile 22 arasında değişen 14 kişilik hacker çetesi çökertildi. Çetenin 20 yaşındaki lideri İstanbul'da lüks bir rezidansta yakalandı. Operasyon anları ile şahısların kargo şirketinden eşyaları aldığı anlar kameralara yansıdı.



İddiaya göre, çeşitli kargo şirketlerine ait veri tabanlarını hackleyerek binlerce kullanıcının bilgilerini ele geçiren ve daha sonra hazırladıkları sahte kimliklerle kargo müşterilerinin yerine değerli eşyaları alan çeteye, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Yaklaşık 3 ay süren teknik takibin ardından İstanbul, Manisa, Adana, Ankara ve Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yaşları 17 ve 22 arasında değişen 14 şahıs yakalandı. Çetenin lideri olan 20 yaşındaki şahıs ise İstanbul'da lüks bir rezidansta yakalandı. Şahısların, internet üzerinden bilgilerin hacklenerek kargo bilgilerinin değiştirilmesiyle kargo şirketinden sipariş verilen malzemelerin sahte kimlik kullanılarak alınması adı verilen drop (düşürme) yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları, ardından elde ettikleri malzemeleri alışveriş sitelerinde satarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şahısların bu yöntem ile yaklaşık 2 milyon lira değerinde eşya ede ettikleri belirlendi.



Operasyonlarda, 2 adet soğuk mühür, 20 adet cep telefonu, 2 adet modem, 12 adet flash bellek, 3 adet tablet, 1 adet laptop, 3 adet masa üstü bilgisayar, 5 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet ruhsatsız silah, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet sahte kimlik, 1 adet sahte geçici sahte kimlik, 1 adet PVC makinası, bir miktar uyuşturucu madde ile 6 bin lira nakit para ele geçirildi.



Bakırköy Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılan şahıslardan 4' ü sevk edildikleri Mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 10'u adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



Öte yandan, şahısların kargo şirketine gelerek eşyaları aldığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, polisin çeteye düzenlediği operasyon anları polis kamerasına saniye saniye kameralara yansıdı. - İSTANBUL