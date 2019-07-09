Çocuk Hakları Alt Komisyonu çalışmalarına başlıyor
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Hak savunucularının yıllardır talep ettiği, çocuk hakları konusunda ihtisaslaşmış bir alt-komisyon kısa süre önce üç partinin de oybirliğiyle kuruldu. Komisyon Salı günü çalışmaya başlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:52
Yıllardır çocuk hakları savunucularının dillendirdiği talepler ışığında, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, geçtiğimiz hafta Çocuk Hakları Alt Komisyonu kurulmasına karar verdi. AK Parti
, CHP ve HDP'li vekillerinin katılımı ve oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu ilk toplantısını bugün (9 Temmuz Salı) yapacak. Toplantıda ilk başkan ve komisyonun izleyeceği yol haritası belirlenecek.
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