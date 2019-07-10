Çocuk Hakları Birimi TÜBİTAK projesine katıldı

Çocukların cinsel istismar ve sömürüye karşı korunması için bilinçlendirme ve savunuculuk konularında çalışmalarını sürdüren Çocuk Hakları Birimi aynı zamanda çocukların eğitimi konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Birim eğitmenleri, son olarak Konya ve Ankara'da gerçekleştirilen Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri Projesine, Dijital Vatandaşlık Eğitimi ile katıldı. 96 eğitimcinin bir araya geldiği buluşmada, çocukların dijital dünyada iletişiminin etkin ve doğru kullanımı, çocuklar için yararlı ve zararlı içeriklerin denetimi gibi birçok konuda bilgi alışverişinde bulunuldu.