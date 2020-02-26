Karabük'te bir otobüs durağı, "Çocuk Hakları Durağı"na dönüştürüldü.

Okulların yoğun olduğu Yenişehir Mahallesi Necatibey Caddesi'ndeki bir otobüs durağı, Karabük Çocuk Hakları Komitesi'nin talebi üzerine Karabük Belediyesi tarafından "Çocuk Hakları Durağı"na çevrildi.

Durağın tanıtımı için düzenlenen törene katılan Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, söz konusu durak sayesinde çocukların ve büyüklerin bilinçleneceğine dikkati çekti.

Berker, "Çocuklar bu durak sayesinde bir şeyler öğrenirse haklarını daha kolay savunur. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah devamı da gelir." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ise kentte çocuklar için çok önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Karabük Çocuk Hakları Komitesi'nin çocuklara haklarını anlatmak ve toplumun duyarlılığını artırmak amacıyla aylık toplantılar yaptığını belirten Sökmen, "Bu toplantıda alınan kararlardan biri de duraklarımızdan birine çocuk haklarını bir bir işleyerek asmamız şeklindeydi. Bu güzel fikir gençlerden geldi. Belediye ile ortaklaşa güzel bir durağı Karabük'e kazandırmış olduk." ifadelerini kullandı.

Karabük Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Şevval Açıkgöz de herkesin daha çok dikkatini çekmek için böyle bir durak istediklerini kaydetti.