Çocuk hakları durakta öğrenilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuk hakları durakta öğrenilecek - Son Dakika

Çocuk hakları durakta öğrenilecek

36 dakika önce

Karabük Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla 'Çocuk Hakları Durağı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Çocuk hakları durakta öğrenilecek, System.String[]

Karabük Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla 'Çocuk Hakları Durağı'nın açılışı gerçekleştirildi.


Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından, çocuk haklarını savunmak, toplumu konuyla ilgili bilinçlendirmek amacıyla farklı etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Onlardan biri de, Karabük Belediyesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen 'Çocuk Hakları Durağı' oldu.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Çocuk Hakları İl Komitesinde 264 gencin yer aldığını belirterek, "Bu fikir bu komiteden çıktı, bizlerden toplumu bilinçlendirme ve çocuk haklarına daha fazla dikkat çekme adına şehrimizdeki duraklardan birinin çocuk hakları durağı olmasını istediler, bizde bu konuyu Belediye Başkan Yardımcımız aracılığıyla Başkanımıza ilettik. Belediye Başkanımız çok duyarlı davrandılar ve Yenişehir Okullar Bölgesinden başlayabileceğimizi ifade ettiler, bizde projemize buradan start verdik" dedi.


Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ise a çocukları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve çocuk haklarına dikkat çekmek için 'Çocuk Hakları Durağı'nın açılışı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu duraklar sayesinde birkaç çocuğu dahi bilinçlendirebilirlerse kendileri için kazanç olduğunu söyledi.


Çocuk Hakları Komitesi Eş Başkanı Şevval Açıkgöz ise, açılışının gerçekleştirdikleri Çocuk Hakları Durağı ile herkesin daha çok dikkatini çekebileceklerini ve böylelikle herkesi bilinçlendirebileceklerini kaydetti. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan etkilendi
Ünlü iş adamı Mehmet Dereli sevgilisinin sperm bankasından hamile kaldığı haberlerini doğruladı İzmir futboluna kadın başkan! İki çocuk annesi Selma Kazanç kulüp başkanı oldu Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:11:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuk hakları durakta öğrenilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]