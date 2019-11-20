Son Dakika Haberleri: Çocuk Hakları Günü'nde çocuk yoksunluğunu tartışmak
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Çocuk Hakları Günü'nde çocuk yoksunluğunu tartışmak

6 saat önce

Çocuk yoksulluğuyla mücadeleye yönelik devlet politikaları ne olmalı? Çocuk yoksulluğu hangi açılardan yetişkin yoksulluğundan ayrışıyor? Uzmanlar iktisadi, sosyal ve psikolojik yönlerini değerlendiriyor.

Çocuk Hakları Günü'nde çocuk yoksunluğunu tartışmak, System.String[]

Toplumda özellikle kent yoksulluğuna en çok maruz kalan kesim olan çocukların durumu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü vesilesiyle bir kez daha mercek altında.


Son dönemde yaşanan son intihar dalgaları ışığında bakıldığında çocukları muhtaç durumdaki ailelerin sayısı artarken, çalışma hayatındaki veya uyuşturucu sarmalına kapılan çocukların "iyi olma hali" göstergelerinde gözle görünür bir gerileme söz konusu. Zira yoksulluk toplumdaki farklı grupları farklı derecelerde etkilerken, yoksulluğun en fazla mağdur ettiği grup her zaman çocuklar oluyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:04 
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