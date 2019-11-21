Çocuk Hakları Gününde doyasıya eğlendiler

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde ev sahipliği yaptığı etkinlikte geleceğimizin aydınlık yüzleri çocuklarla bir araya geldi, neşelerine ortak oldu.



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında ev sahipliği yaptığı Yenişehir Mahallesi'ndeki İzmit Çocuk Hakları Okulunda geleceğimizin aydınlık yüzleri çocuklar ile bir araya geldi. Yüzlerce çocuğun aileleri ile birlikte katıldığı etkinlikte Çocuk Hakları Okulu bahçesine kurulan çeşitli oyun ve etkinlik alanları miniklerin neşesiyle dolup taştı. Çocuklar, sevgi gösterilerinde bulundukları Başkan Hürriyet'i Çocuk Hakları Okulu bahçesindeki etkinlik alanlarına götürerek birlikte doyasıya eğlendi.



Programda hem çocuklara hem ailelerine hitap eden Başkan Hürriyet, "Tabi ki yılın her günü aslında çocukların günüdür. İstiyoruz ki bu kentte çocuklar yaşarken mutlu olsun, çocuk olduklarını hissetsinler, gülsünler. Çocuklar gülerse tüm dünya güler. Çocuk mutlu olursa tüm dünya mutlu olur. Çocukların hayatlarını kolaylaştırmak, eğitime daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak, eşit fırsatlar yaratabilmek, anne babaların işlerini kolaylaştırmak için çalışacağız ki çocuklarına daha fazla vakit ayırabilsinler. Çocukların sosyalleşmesi, daha fazla sporla sanatla uğraşması, eğitim kolay erişmesi için çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de belediye olarak sizlerle daha güzel işlere imza atacağız" dedi. - KOCAELİ