ÇOCUK HAKLARI İÇİN GÖKYÜZÜ UÇURTMALARLA RENKLENDİ - Son Dakika
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ÇOCUK HAKLARI İÇİN GÖKYÜZÜ UÇURTMALARLA RENKLENDİ

07.05.2022 18:10

ZONGULDAK Barosu'nun çocuk hakları için düzenlediği uçurtma şenliğinde gökyüzü uçurtmalarla renklendi.

ZONGULDAK Barosu'nun çocuk hakları için düzenlediği uçurtma şenliğinde gökyüzü uçurtmalarla renklendi. Zonguldak Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Kozlu ilçesinde bulunan sahil şeridinde çocuk hakları için uçurtma şenliği düzenledi. Etkinliğe Kozlu Belediyesi de destek verirken, bin tane uçurtma ücretsiz dağıtıldı. Anne ve babalarıyla birlikte sahile gelen çocuklar uçurtmaları uçurdu. Uçurtmalarını uçurup alandan ayrılanlar, uçurtmalarını geri vererek başka çocukların da eğlenmesini sağladı. Gökyüzü uçurtmalarla renklenirken, çocuklar aileleriyle güzel zaman geçirmenin tadını çıkardı. Baro Başkanı Türker Kapkaç, 'Bir farkındalık yaratmak istedik, amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum. Etkinliğimizin amacı, çocuk haklarının ön plana çıkartılması. Burada eğitim hakkı, barınma hakkı, yaşama hakkı, çalıştırılmama hakkı gibi birçok haklarını ön plana çıkartmak için, geleceğe umutla bakmaları için uçurtma uçurma etkinliği düzenledik. diye konuştu. 2 çocuk annesi Yeliz Ayan ise, 'Çocuk haklarına herkesin saygı duyması gerekiyor. Onların birer birey olduğunu kimsenin unutmaması gerekiyor. Ben de çocuklarımı birey olduklarını hissettirerek büyütmeye çalışıyorum. diye konuştu.

ÇOCUK HAKLARI İÇİN GÖKYÜZÜ UÇURTMALARLA RENKLENDİ
ÇOCUK HAKLARI İÇİN GÖKYÜZÜ UÇURTMALARLA RENKLENDİ
ÇOCUK HAKLARI İÇİN GÖKYÜZÜ UÇURTMALARLA RENKLENDİ
ÇOCUK HAKLARI İÇİN GÖKYÜZÜ UÇURTMALARLA RENKLENDİ

YORUMLAR
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Zonguldak Barosu, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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