Çocuk hakları için yürüdüler

Samsun'da yaklaşık 150 çocuk ve öğretmen, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında farkındalık oluşturmak için yürüdü.



Çocuk haklarında farkındalık oluşturmak ve yaklaşan Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Samsun 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından yürüyüş düzenlendi. 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu önünden başlayıp Atatürk Bulvarı üzerinden devam eden yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüş boyunca öğrenciler ellerindeki çocuk haklarının yazılı olduğu pankartları ve Türk bayraklarını sallayarak yürüdüler. Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklar tarafından Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi okundu. Akabinde öğretmen ve öğrenciler 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını söylediler. Toplu fotoğrafın çektirilmesiyle yürüyüş son buldu.



30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Gödek, öz güvenli çocuklar yetiştirmenin gayesi içinde olduklarını belirterek, "Bugün düzenlediğimiz yürüyüşün hassas gayesi çocuklarımızın sorumluluklarının, haklarının ve görevlerinin bilincinde olması için özellikle öz güvenlerinin yerinde olması için bu tür etkinliklere yoğun bir şekilde önem vermemiz gerekiyor. Bizler de bu tür etkinliklerle öz güvenli çocuklar yetiştirmenin gayesi içerisindeyiz" dedi.



Projeyi gerçekleştiren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet Demir ise, "İnsanlara farkındalık oluşturmak için bu yürüyüşü düzenledik. Yürüyüşe katılım yüksekti. Herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.



Öğrenciler de çocuk hakları için yürüdüklerini, çocuk yaştakilerin ağır işlerde çalıştırılmaması gerektiğini vurguladılar. - SAMSUN