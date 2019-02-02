Son Dakika Haberleri: Çocuk Hakları Kış Okulu Sona Erdi

Çocuk Hakları Kış Okulu Sona Erdi

1 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından öğrencilerin yarıyıl tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla açılan Kış Okulu etkinliği sona erdi.

Çocuk Hakları Kış Okulu Sona Erdi, System.String[]

Birbirinden farklı çalışmaların yapıldığı Çocuk Hakları Birimi Kış Okulu atölyelerinde çocuklar eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı.21 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 8-12 yaş grubunda öğrencilerin katıldığı eğitimlerde tanışma oyunları, çocuk hakları, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliği, istekler ve ihtiyaçların belirlemesi gibi konularda eğitim verildi.

Çocuk Hakları Birimi etkinliklerine katılan öğrencilerin velileri yeni nesil, didaktik olmayan atölyelerin çocukların gelişimlerine katkı sağladığını ifade ederek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:59 Kaynak: Bültenler

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