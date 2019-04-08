Çocuk Hakları Komitesi'nden Öğrencilere Destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi, 19 Mayıs ilçesi Karagöl Şehit Arif Çetin İlkokulu ve Ortaokulu'nun yemekhanesi ile Atatürk Büstü'nün bakım, onarım ve boyamasını gerçekleştirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi, 19 Mayıs ilçesi Karagöl Şehit Arif Çetin İlkokulu ve Ortaokulu'nun yemekhanesi ile Atatürk Büstü'nün bakım, onarım ve boyamasını gerçekleştirdi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi, çocukların sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirmek amacıyla çocuklara yönelik faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Samsun Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi üyeleri, Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Uyum Projeleri kapsamında 19 Mayıs ilçesinde bulunan Karagöl Şehit Arif Çetin İlkokulu ve Ortaokulu'nun yemekhanesi ile Atatürk Büstü'nün bakım, onarımı ve boyamasını yaptı.



Bakım onarım işlemlerine mülteci ve sığınmacı çocuklar, Samsun Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü'ndeki ve 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ndeki çocuklar da destek verdi. Bakım-onarım işleminin sonunda çocuklar piknik yaparak günün yorgunluğunu attı.



Bakım-onarımı yapılan okula, çocuk hakları komite köşesi de oluşturuldu. Oluşturulan komite odasının açılışını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Recep Dizdar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, Okul Müdürü Ahmet Elibol, Çocuk Hakları İl Yetişkin Temsilcisi Cemal Bulut ve Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Osman Usta birlikte gerçekleştirdi. - SAMSUN

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