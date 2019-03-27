Son Dakika Haberleri: Çocuk Hakları Okulu'nda Eğitimler Devam Ediyor

Çocuk Hakları Okulu'nda Eğitimler Devam Ediyor

2 saat önce

İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Okulu'nda eğitimler devam ediyor.

Çocuk Hakları Okulu'nda Eğitimler Devam Ediyor, System.String[]
İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Okulu'nda eğitimler devam ediyor.

Yenişehir Mahallesi'nde bulunan okulda, çocuk hakları ve çocuk istismarı konularında bilgilendirmede bulunuluyor. İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik eğitimlerde amacın çocukların haklarını bilmeleri ve istismar konusunda bilinçlenmelerini sağlamak olduğu kaydedildi. Yetkililer hafta içi 09.00-17.30 saatleri arasında açık olan Çocuk Hakları Okulu'nda şiddet, madde bağımlılığı ve çocuk hakları konularında farkındalık seminerleri verildiğini belirterek, "İyi-kötü dokunuş ve tehlike anında nereye başvurup, kimlerden yardım isteyebilecekleri konusunda çocuklara bilgilendirmeler yapıyoruz" dediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu ve Ulugazi İlkokulu öğrencileri de okula giderek bilgi sahibi oldular. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:24 Kaynak: İHA

Yenişehir, İzmit Belediyesi, Güncel
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