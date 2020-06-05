Çocuk hastaların maskeleri teslim edildi - Son Dakika

Çocuk hastaların maskeleri teslim edildi

İnegöl Belediyesi, Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklar için hazırlanan maskeleri hastane idarecilerine teslim etti.

Çocuk hastaların maskeleri teslim edildi, System.String[]

İnegöl Belediyesi, Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklar için hazırlanan maskeleri hastane idarecilerine teslim etti. Belediye Başkanı Alper Taban, her ihtiyaca yönelik maske üretmeye devam edeceklerini söyledi.


Pandemi sürecinde maske üretimi konusunda ortaya koyduğu özverili çalışma ile takdir toplayan İnegöl Belediyesi, 1 milyon maske hedefine ulaştı. Seri üretimle günlük 30 bine yakın maske üreterek vatandaşlara ücretsiz dağıtan İnegöl Belediyesi, ihtiyaçlara göre farklı maskeler üretmeyi de sürdürüyor. İşitme engelliler için ön kısmı şeffaf maskeler üretilirken, çocuklar için yüz yapılarına uygun küçük kalıpta ve farklı çizgi karakterli, renkli maske üretimini sürdürüyor.


Çocukların maskeyi severek kullanması adına yapılan bu çalışma kapsamında, çocuk maskeleri her hafta Çarşamba günleri ücretsiz olarak dağıtılıyor. İnegöl Belediyesi, bu süreçte İnegöl Devlet Hastanesi ve Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocuk hastaları da unutmadı. Hastane yönetimleriyle irtibat kurularak çocuk hastalara verilmek üzere üretilen özel çocuk maskelerinden hastane yöneticilerine teslim etti.


Çocuk maskelerinin teslim töreni bugün 11.00'da İNESMEK maske atölyelerinde yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban ve Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sabit Şahin ile İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen'e maskeleri teslim etti. Dörtçelik Çocuk Hastanesine 500, İnegöl Devlet Hastanesine ise 100 adet çocuk maskesi verildi. Maske temininin ihtiyaç durumunda devam edeceği ifade edildi.


Hastane yöneticileriyle birlikte İNESMEK maske atölyeleri gezilerek incelendi. Burada yeni üretilmeye başlayan ve henüz dağıtımı yapılmayan İnegölspor logolu bordo renkli maskeler de incelendi. Maskeleri ilk kez hastane yöneticileri taktı.


Maske teslim töreninde açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün aramızda kıymetli misafirlerimiz var. Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanemizin Başhekimi, İnegöl Devlet Hastanemizin Başhekimi ve yöneticileriyle birlikte İNESMEK maske atölyelerimizi ziyaret ettik. Pandemi sürecinden bu yana özellikle maske kullanımının bu sürecin yayılmasında önleyici bir etken olacağını düşünmüştük. Bu noktada orta ve uzun vadede maske üretimimizi devam ettirmeliyiz dedik. Buna mukabil de bir hareket kabiliyetimiz vardı. Bu kabiliyet doğrultusunda da belirli yatırımlar gerçekleştirdik. Bir makine satın alması yaptık. Beraberinde arkadaşlarımızın bu faaliyeti yapabilmesi için gerekli düzeni hazırladık. Sonrasında da üretimlerimize başladık. İhtiyaca göre bu üretim engellilerimiz için, çocuklarımız için, taşımaktan herkesin onur duyacağı İnegölsporlu amblemli bordo renkli maskeler ürettik. Bugün de kıymetli hocalarımız aracılığıyla hastanelerde yatan çocuklarımız için hazırladığımız maskeleri teslim edeceğiz" dedi.


Maske kullanımını sevdirmek adına böyle farklı maskeler ürettiklerini dile getiren Taban, "Çocuklarımızın, yetişkinlerimizin, bütün fertlerimizin sağlığının muhafazasıyla ilgili bir nebze olsun katkımız olduysa bundan mutluyuz. Bu başarının arkasında benim ekibim var. Sürekli maske kullanımı bireyleri ve özellikle çocukları psikolojik olarak da etkiliyor belki. Ama bunu sevdirecek, benimsetecek hale getirmek için bir dizi araştırma ve çalışma yapıyoruz. İnşallah daha güzellerini yapmak için sürekli kendimizi yenilemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle ben hastanelerde tedavi olan tüm çocuklarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sağlık çalışanlarımıza da buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. İnşallah bir an önce bu süreçten kurtulmayı da diliyorum" diye konuştu.


Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sabit Şahin ise "Bizim hastanemizde çocuk hastalarımız çok yoğun. Onlarla ilgili maske üretildiğini öğrendiğimizde ve bizlere maske teminiyle ilgili arandığımızda çok mutlu olduk. Bu anlamda çok ciddi ihtiyacımız vardı. Çocuk ebatlarında maskeye ulaşmamız çok zor. Normal maskeler de çocuklarımıza büyük geliyor. Bugün üretimi de yerinde gördük. Çok güzel bir iş yapılıyor. Çocuk maskeleri de çocuklarımızın seveceği şekilde renkli ve farklı modellerle yapılmış. Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.


İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen de "Sağlanan bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Çocukların ihtiyacı olan maskeleri yapmakla ne kadar büyük bir iş yapıldığını en iyi bizler anlarız" şeklinde konuştu. - BURSA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 02:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuk hastaların maskeleri teslim edildi - Son Dakika

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