Çocuk Hastalıkları Uzmanından yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliği için önemli uyarılar - Son Dakika

Çocuk Hastalıkları Uzmanından yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliği için önemli uyarılar

Uzman Dr. Saraç, "Ailelerin çocuklara verdiği eğitimler pandemiyi yenme açısından çok önemli"

MALATYA - Çocuk Hastalıkları Uzman Doktor Uğur Saraç, yüz yüze eğitimde çocuklara ve ailelerine sürdürülebilir eğitim için; maske, mesafe ve hijyen kuralları uyarısında bulundu.

Uzun süredir okullara hasret kalan öğrenciler, yüz yüze eğitime başladılar. Covid-19 virüsünün yayılma riskinin yüksek olduğu yerler arasında yer alan okullarda öğrencilerin maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere Korona virüs tedbirlerine uyması hayati önem taşıyor. Malatya'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Uğur Saraç da yüz yüze eğitim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler konusunda ailelere uyarılarda bulundu.

Yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliğini sağlamak için Covid-19 kurallarının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Saraç, "Büyük bir ayrılığın ardından okullar yüz yüze eğitimle yeniden açıldı. Toplum olarak Covid- 19'a karşı mücadele verdiğimiz bu dönemde yüz yüze eğitimde sürdürebilirliği sağlamak için temizlik, maske, mesafe kurallara uymak çok önemli bir süreç. Özellikle Covid-19 ile ilgili dönemde, küçük yaş gibi çocuklarda burun akıntısı, ateş, öksürük gibi durumlarda biraz daha büyük çocuklarda bunlara ek olarak tat, koku alamama gibi durumlarda ailenin bilinçli bir şekilde hemen çocuğunu izole edip bu durumdan öğretmenleri ve arkadaşlarını haberdar etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Dikkatli olursak toplum olarak Covid-19'un üstesinden geliriz

Aileler, öğretmenler ve öğrenciler olarak kurallara uyulduğu takdirde yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olabileceğini belirten Saraç, "Özellikle maske zorunluluğu, takabilen tüm çocuk yaş gurubu için maske, mesafeyi, el dezenfektanlarının yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının okullar için yayınladığı bir kılavuz var. Orada detaylı bir şekilde bahsediliyor. Diğer bulaşıcı hastalıklar açısından da örneğin gastroenteritler, döküntülü viral enfeksiyonlar olsun aynı şekilde bu mesafe kuralına el temizliğine dikkat etmek çok önemli. Aile, öğretmenler ve öğrenciler olarak dikkatimizi sürdürürsek yüz yüze eğitim sürecini daha da uzatmış oluruz. Toplum olarak da bunun üstesinden daha kolay gelmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

"Ailelerin çocuklara verdiği eğitimler pandemiyi yenme açısından çok önemli"

Ailelerin çocukları Covid-19'a karşı bilinçlendirmesinin Covid-19 pandemisini yenme açısından önemli olduğunu vurgulayan Saraç, "Covid yönetiminde özellikle ailelerin çocuklarına maske, el dezenfektanı, mesafe konusunda eğitim vermeleri, bu bilinci sağlamaları Covid pandemisini yenme açısından çok önemli. Ailelerin çocuklara verdiği, maske, mesafe, temizlik kuralı, mümkün mertebe ortamların havalandırılması, toplu ortamlarda bulunulmaması, bu eğitimin verilmesi bu salgın hastalıklarla başa çıkmada çocuklar ve aileler için çok önemli" diye konuştu.