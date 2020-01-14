Çocuk hastanesine oyun parkı kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuk hastanesine oyun parkı kuruldu - Son Dakika

Çocuk hastanesine oyun parkı kuruldu

15 dakika önce

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek-2 Hizmet Binası (Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi) bahçesine çocuk oyun parkı yapıldı.

Çocuk hastanesine oyun parkı kuruldu, System.String[]

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek-2 Hizmet Binası (Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi) bahçesine çocuk oyun parkı yapıldı.


Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bahçesine çocuklar için oyun parkı yapıldı. Bahçeye kurulan oyun parkında tahterevalli, salıncak, kaydıraktan oluşan aletler bulunuyor.


Konu ile ilgili açıklama yapan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan,"Hastanemize muayeneye gelen çocuklarımızın bazılarında doktor korkusu bulunabiliyor. Hastane yönetimi olarak çocuklarımızdaki doktor korkusunu yenmek ve çocuklarımızın zamanlarını oynayarak geçirmeleri için böyle bir çalışmaya gerek duyduk. Hastanede tedavi olan çocuklar veya hasta ziyareti için aileleri ile hastaneye gelen yavrularımız burada güzel vakit geçirebilecek. Kısa zamanda çok olumlu tepkiler aldık. Oyun parkında temizlik ve hijyene de ayrıca önem vererek, zeminini kauçuktan yaparak düşme ve yaralanmaları da önlüyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

21 doğum yapan 45 yaşındaki anne, 22. bebeğinin heyecanını yaşıyor
Aşk Adası'nda kadın yarışmacıları şoke eden olay! 100 kadınla birlikte olduğu ortaya çıktı Darp edilen doktor kırık burunla ameliyata girdi Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 17:40:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuk hastanesine oyun parkı kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]