Çocuk heykellerinin başını tekmeyle kırıp denize attı - Son Dakika
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Çocuk heykellerinin başını tekmeyle kırıp denize attı

29.03.2022 12:10
Çocuk heykellerinin başını tekmeyle kırıp denize attı

İzmir Dikili'de bulunan bir parkta, çocuk heykellerinin başları tekmeyle kırıldı.

İzmir Dikili'de bulunan bir parkta, çocuk heykellerinin başları tekmeyle kırıldı. Daha önce de 2 kere benzerinin yaşandığı olay anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu, ilçeye bağlı Adnan Menderes Caddesi'ndeki 75'inci Yıl Parkı'nda meydana geldi. 27 Mart gecesi yürüyüş yapanlar, çocuk heykellerine hasar verildiğini fark ederek durumu belediye yetkililerine bildirdi. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen güvenlik kamerası incelemesinde, görüntülerde bir kişinin, yan yana dizili olan ve polyesterden yapılmış, birbirinin omuzlarına dokunarak hizaya girmiş 4 çocuk temalı heykellerin baş kısımlarını tekme atarak kırdığı görüldü.

Öte yandan güvenlik kamerası tarafından görüntülenen saldırganın kimliğinin belirlendiği ve kendisini yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Çocuk heykellerine daha önce de 2 kez saldırıda bulunulduğu belirtildi. - İZMİR

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27 Mart, Dikili, İzmir, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuk heykellerinin başını tekmeyle kırıp denize attı - Son Dakika


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