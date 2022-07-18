Çocuk hırsızlar telefon çalarken kameraya yakalandı - Son Dakika
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Çocuk hırsızlar telefon çalarken kameraya yakalandı

18.07.2022 14:55

Çocuk hırsızlar telefon çalarken kameraya yakalandıKAYSERİ Kayseri'de işyerlerinden telefon çalan ve en büyüğü 11 yaşında olan 3 çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Çocuk hırsızlar telefon çalarken kameraya yakalandı

KAYSERİ Kayseri'de işyerlerinden telefon çalan ve en büyüğü 11 yaşında olan 3 çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Yeraltı Çarşısı'nda Güven Timleri ekiplerince denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde C.I. ve A.G.'nin ellerinde telefon gören ekipler, şüpheli çocukları incelemeye aldı. Çocukların tutarsız hareketlerinden şüphelenen ekipler, telefonların çalındığı işyerini tespit etti. Çalınan telefonlar, sahibine teslim edilirken şüpheli 3 çocuk ise Çocuk Şube Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuk hırsızlar telefon çalarken kameraya yakalandı - Son Dakika

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