Çocuk hırsızlar güven timinden kaçamadı - Son Dakika
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Çocuk hırsızlar güven timinden kaçamadı

19.07.2022 00:33
Çocuk hırsızlar güven timinden kaçamadı

Kayseri'de iş yerlerinden telefon çalan ve en büyüğü 11 yaşında olan 3 çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Kayseri'de iş yerlerinden telefon çalan ve en büyüğü 11 yaşında olan 3 çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Yeraltı Çarşısı'nda Güven Timleri ekiplerince denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde C.I. (11), T.G. (10) ve A.G.'nin (8) ellerinde telefon gören ekipler, şüpheli çocukları incelemeye aldı. Çocukların tutarsız hareketlerinden şüphelenen ekipler, telefonların çalındığı iş yerini tespit etti. Çalınan telefonlar, sahibine teslim edilirken şüpheli 3 çocuk ise Çocuk Şube Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Güven timleri buluntu cüzdanı sahibine ulaştırdı Güven timleri buluntu cüzdanı sahibine ulaştırdı Güven timleri şüphelendikleri şahıstan uyuşturucu yakaladı Güven timleri şüphelendikleri şahıstan uyuşturucu yakaladı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuk hırsızlar güven timinden kaçamadı - Son Dakika

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