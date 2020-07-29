Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü On-line Satranç Turnuvası'nda 13-18 yaş kategorisi maçları yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu ortaklığında "Hamle Yap, Hareketsiz Kalma" sloganıyla düzenlenen Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÇHGM) On-line Satranç Turnuvası'nda 13-18 yaş kategorisi maçları sona erdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu ortaklığında "Hamle Yap, Hareketsiz Kalma" sloganıyla düzenlenen Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÇHGM) On-line Satranç Turnuvası'nda 13-18 yaş kategorisi maçları sona erdi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ÇHGM bünyesindeki bakım altında bulunan çocukların katıldığı organizasyonda her ilden ilk üçe giren sporcular, şampiyon olmak için hamle yaptı. Turnuvanın, 7-12 yaş kategorisindeki elemelerinin ise eylül ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 09:51

Kaynak: AA

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